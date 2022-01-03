Почему РИА Новости тиражирует экстремистские заявления?

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея. Об этом он рассказал в беседе с государственным, подчеркну, РИА Новости.

Удивительно, но данное экстремистское и антиконституционное заявление было распубликовано государственным СМИ и не получило должной оценки Генеральной прокуратуры.

Не понимаю, "Мемориал" закрыли, а ЛДПР нет. Хотя предложение надругаться над государственными символами СССР, правопреемником которого является РФ, куда более экстремистское, чем вся деятельность "Мемориала" за все годы его существования…

На Украине сносят памятники советской эпохи – это экстремисты и нацисты. А у нас официальные лица в официальных СМИ предлагают, по сути, тоже самое – и ничего, пай-мальчики с розовыми попками?

У нас люди с хорошими лицами любят говорить, мол, нет, мы не фашисты, просто захоронениям не место в "святом месте"… А чему место в "святая святых"? Катку? Закусочной? Бане со срамными девками, как это бывало в старые времена?

На Красной площади захоронены не просто видные деятели, а руководители СССР. По протоколу руководитель страны, если умер на своем посту, погребался у Кремлевской стены. Хрущев и Ельцин умерли в отставке, поэтому на Новодевичьем.

Может, Путин по случаю своей кончины и изменит протокол главных государственных похорон, а сомнений, что он при жизни уйдет в отставку, как-то все меньше и меньше, но обратной силы этот протокол все равно не имеет.