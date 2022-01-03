Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему РИА Новости тиражирует экстремистские заявления?

Опубликовано 03.01.2022 автором в разделе комментариев 0

ссср прокуратура лдпр
Почему РИА Новости тиражирует экстремистские заявления?

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея. Об этом он рассказал в беседе с государственным, подчеркну, РИА Новости.

Удивительно, но данное экстремистское и антиконституционное заявление было распубликовано государственным СМИ и не получило должной оценки Генеральной прокуратуры.

Не понимаю, "Мемориал" закрыли, а ЛДПР нет. Хотя предложение надругаться над государственными символами СССР, правопреемником которого является РФ, куда более экстремистское, чем вся деятельность "Мемориала" за все годы его существования…

На Украине сносят памятники советской эпохи – это экстремисты и нацисты. А у нас официальные лица в официальных СМИ предлагают, по сути, тоже самое – и ничего, пай-мальчики с розовыми попками?

У нас люди с хорошими лицами любят говорить, мол, нет, мы не фашисты, просто захоронениям не место в "святом месте"… А чему место в "святая святых"? Катку? Закусочной? Бане со срамными девками, как это бывало в старые времена?

На Красной площади захоронены не просто видные деятели, а руководители СССР. По протоколу руководитель страны, если умер на своем посту, погребался у Кремлевской стены. Хрущев и Ельцин умерли в отставке, поэтому на Новодевичьем.

Может, Путин по случаю своей кончины и изменит протокол главных государственных похорон, а сомнений, что он при жизни уйдет в отставку, как-то все меньше и меньше, но обратной силы этот протокол все равно не имеет.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как изменилась ваша жизнь в уходящем году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Геннадий Гудков: итоги 2021 года
03.01.2022
Маленький нюанс большой аферы
02.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему РИА Новости тиражирует экстремистские заявления? (0)
На Новогодний протест вышла вся область! (0)
Новый год - коммунистический праздник (11)
Геннадий Гудков: итоги 2021 года (3)
Что в час написано, то в час и позабыто (5)
Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового аналога (2)
Что ж загадили-то Дон-батюшку? (5)
Тем кто получает подачки, стало жить легче? (10)
Маленький нюанс большой аферы (5)
Сибуглемет заключил с профсоюзами трехлетнее соглашение о социально-трудовых гарантиях, рассчитанное до 2024 года (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Злобное
Дарья Митина Дарья Митина: Вопрос на засыпку
Дарья Митина Дарья Митина: Здравствуй, жопа, Новый Год!
orphoprosecutor orphoprosecutor: Что в час написано, то в час и позабыто
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Год начался с отставки помощника Патрушева, похоже, что при дворе не спокойно
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss