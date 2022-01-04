Левое движение на современном этапе

Принципиальный разговор состоялся на днях. Один собеседник указал на большое число левооппозиционных сайтов и сообществ в интернете; но на отсутствие заметного лидера наподобие «красного Навального», да и вообще на отсутствие социалистической организованности. Ну, не считать же таковым Зюганова. Поэтому количество российского левого движения не переходит в качество.

Абсолютно верно! Метко подмечено. Да, это трагедия, что социалисты не могут организоваться. С КПРФ все ясно, и ее и содержат для заманухи, и чтобы заражать импотенцией. А вот хотя бы зачаток другой и подлинной партии не появится никак. Конечно, читатели из РКРП и подобных организаций заревнуют; но даже активная молодежь не видит оных в национальном масштабе; а что уж говорить об испытанных жизнью рабочих и бюджетниках. Поэтому автор этих строк и попытается найти выход из создавшегося положения.

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Две главные идеологические и организационные слабости имеются в левом движении. Начнем с идеологии как цели и продолжим организацией как методом.

Первая ошибка – мифически райское представление о прошлом Советском Союзе. Может быть, кто-то и агитирует из лучших побуждений; но получается, как всегда. Вот де молочные реки и кисельные берега были раньше, а сейчас все плохо. Неверно! Такой примитивизм не убедит профессионального рабочего-металлиста-железнодорожника-электрика и так далее. Потому что он видит СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ, что многое – не все, но многое – стало лучше по сравнению с первым Союзом. И орудия труда с сервисом стали лучше, и заработок не меньше, да и потребительский рынок без дефицита; и попробуйте-ка устроить своего сына в федеральную бюджетную организацию или в «Газпром», «Росатом» или «Ростех» – выдохнетесь хлопотать, потому что на одно место несколько кандидатов. А вот советские предприятия были проходным двором зачастую, да с выпивками уже к обеду.

Поэтому, уж извините за умные слова, но надо смотреть на общественную материю в диалектике. То есть, что и с чем сравнивать. Бесспорно, что первый Советский Союз был прогрессивнее царской империи и ужаса гитлеризма. Но вот по сравнению с рузвельтовско-кейнсианским государственно-монополистическим капитализмом и его производными наподобие послевоенной Японии и Европейского Союза… уже весьма большой вопрос. Единственно, огромность нашей страны и толчок великой победы дотащили до восьмидесятых годов прошлого века, но выше ушей уже не прыгнешь. Фактический «военный коммунизм» приказал долго жить; а вот ельцинско-путинский государственно-монополистический капитализм, и будучи отростком мирового государственно-монополистического капитализма, и победил.

Еще раз, ныне ностальгирующие делают финт, сравнивая первый Советский Союз с царской империей и фашизмом. Фейсбук автора засыпан агитацией подобного рода. И в космос полетели, и грамотность выросла, и наши храбрые парни и достойные девчата разгромили гитлеровские полчища; и что, конечно же, правда. НО НЕ ВСЯ ПРАВДА. Потому что в это же самое время США и производили на порядок больше; и грамотность была ничуть не меньше; и армии США-Британии в борьбе с Германией стали чудовищно технологичными; а это тоже гигантский труд и умение. Затем шаттлы и ракеты стали летать не реже советских, а то и чаще; и так далее и тому подобное, а уж о производительности труда и говорить нечего.

Ан нет, продолжают хитрить ностальгирующие, что нравится сравнивать, то вижу и слышу; а что не нравится, не вижу и не слышу. Но это несерьезно. Кстати, российский рабочий раскусил эту примитивность, и смотрит снисходительно на подобных чудаков. Но те принимают снисходительность за согласие; и все продолжается.

Следовательно, первая идеологическая ошибка. Никто не спорит, что жизнь в Советском Союзе была на порядок прогрессивнее феодального ужаса царизма. А вот по сравнению с послевоенным ГМК в виде США, Евросоюза и Японии – навряд ли. А прямо говоря, победа такого капитализма является жестоким, но прогрессом. Поэтому часть левого движения, склонная к ностальгии, мало того, что работает в холостую; а даже, честно говоря, близка к исторической реакции.

И вторая идеологическая ошибка, вытекающая из первой. Не падайте со стула… но и Ельцин-Путин с компанией играли ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ в течение короткого исторического времени. Но внимание! – еще раз, внимание!! - не пропустите слово «короткое»!!! А то опять эмоции зашкалят.

Уж автору-то, прожившему больше пятидесяти лет, не надо мозги пудрить. Пусть с натягом, но российский государственно-монополистический капитализм развивал страну где-то до окончания «крымской весны». Все учесть невозможно, но примерно. Другими словами, если бы не Путин, то западные менеджеры отхватили бы самые лакомые куски экономики, и сидели бы надсмотрщиками в каждом оборонном цеху. Переходный развал был таким, что подобная угроза была вполне реальной. А вот иная левая молодежь думает, и подобно детям, что нынешний определенный комфорт прилагается автоматически наподобие папы с мамой, да с молоком и конфетами, просто по факту их существования. Ан нет! Все могло получиться гораздо хуже и, если бы Путин не предпринял жесткие действия против Хаттабов, Гусинских да Березовских.

Но значит ли это, что автор перекинулся к единороссам?.. Ни в коем случае! Кстати, вспоминаем слово «короткое». Потому что после ТОТАЛИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ 2018 ГОДА не осталось уже никаких сомнений - что и Путин с единороссами выдохся. Из прогресса, хотя бы малейшего - он превратился в безусловный регресс. А раз так, социалистическая революция назрела и перезрела.

А теперь представьте, что вы представитель левых сил, и агитируйте рабочих во время выборов. И вот вы им бла-бла-бла, да бла-бла-бла, какой первый Советский Союз был прекрасным-распрекрасным; и мол, надо только реставрировать такое прошлое, и наступит счастье. Куда вас пошлют сами рабочие и бюджетники?!... Даже не капиталисты, а именно сами трудящиеся?!.. Риторический вопрос.

И наоборот! Если вы скажете честно, что мы идем от первого Советского Союза с его «военным коммунизмом» через переходный период государственно-монополистического капитализма ко второму Советскому Союзу подлинного социализма, КОТОРЫЙ ЕЩЕ НАДО ПОСТРОИТЬ – тогда народ почувствует сразу, что это правда. Следовательно, голое восхваление старых советских порядков даже из самых лучших побуждений не работает.

А нужно предлагать коренную модернизацию Советской власти. Иначе никак. И главная линия такой демократизации ясна. Это всемерное наращивание районной (муниципальной) собственности по всему кругу социально-экономического развития, и от производства и строительства до агропрома с торговлей и ЖКХ с дорогами. Даже сейчас – даже в условиях ГМК, а что уж говорить о победе социализма - эти МУП могут конкурировать с акционерщиной по всему комплексу товаров и услуг, и всякие короли заказа и монополисты или выживают в честных условиях; или, скорее всего, обанкротятся к чертовой матери с передачей активов и рабочих тем же МУП. Но в том-то и дело, что доходы бюджета начнут расти, и муниципальные надбавки пойдут и местным бюджетникам. Они пойдут той же массе силовиков; а если их жены педагоги, то семейный бюджет растет тем более. И не надо недооценивать рядовых и сержантских силовиков, получающих такие надбавки. Да они любого вредного майора и слугу капитала уроют в темном углу; и скажут, что так и было. Он сам упал.

А уж о советских выборах вплоть до уровня трудовых коллективов, и о федерации поголовных советских республик говорилось столько много с резким скачком мировой конкурентоспособности и расширением рынка, что и так все ясно. Вот вам идеологическая цель хотя бы кратко, но, верно. Она заключается в коренной модернизации и демократизации Советской власти.

И чтобы уж совсем подвести черту в этом отношении. Все – абсолютно все – возникает, развивается, доходит до зенита, закатывается и умирает. Так было с первым Советским Союзом; так происходит и с ельцинско-путинским государственно-монополистическим капитализмом. Поэтому на носу уже социализм и демократизация Советской власти, когда наряду с общенародной собственностью федерально-регионального уровня вырастают многочисленные кластеры районной (муниципальной) собственности. И соединяясь подобно фронту и тылу, сборке и поставщикам, они нокаутируют своей мощью все подряд, и вплоть до всяких «Эпл» с «Боингом».

Но тогда, еще раз, причем тут бесконечная ностальгия о советском прошлом, которая забивает соцсети автора?!... Это к чему?!.. Чтобы не развиваться вперед, а идти назад?!.. Но это же абсурд.

***

Теперь об организационных проблемах, но вытекающих из вышесказанного. Каковы цели, таковы и методы. То есть, одни «левые» кинулись в крайность «народных фронтов» с пресмыкательством перед КПРФ а-ля Удальцов – другие кинулись в аболиционизм и сектантство а-ля Семин. Неверно ни то, ни другое. Потому что, с одной стороны, выборы надо использовать. Это огромное достижение демократии. Но, с другой стороны, использовать для создания ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!

Коренная разница с зюгановскими «фронтами» в том, что предвыборные штабы по всей стране должны не распускаться - а быть ПОСТОЯННЫМИ, и вплоть до превращения в советские органы.

К примеру, при усилении неизбежного кризиса в виде стагфляции, фактическое двоевластие неминуемо на базе народной поддержки и привлечения низовых силовиков; ну и, при малейшем удобном моменте широкого возмущения, окончательный переход к советскому всевластию. В принципе, автор ничего не выдумывает; и это уже было от февраля к октябрю знаменитого семнадцатого – но сейчас будет еще лучше, ведь механизм выборов со штабами претендентов может существовать даже конституционно.

К примеру, создается предвыборный штаб хоть в любую секунду, а при приближении срока кампании и по закону, и с промышленно-финансовым отделом, социальным отделом, отделом агитации и пропаганды, и отделом связи с силовыми структурами. Многочисленные связи с рабочими и агропромом налаживаются через промышленный отдел, с бюджетниками через социальный, с силовиками через соответствующий – ну и, дальше по означенному сценарию плюс-минус детали. И даже уже не столько важно по большому счету, правильно ли подсчитаны бюллетени или нет; признана победа оппозиционных кандидатов или нет. Подсчитана и признана – совсем хорошо. Не признана – штаб существует ВСЕ РАВНО с соответствующими связями и ресурсами, и превращается в Советскую власть.

Кто ж спорит, надо шевелиться активно, и налаживать профильные и комплексные связи быстрее. Тогда мощь штаба растет, а руки единороссов связываются. И вот здесь-то стоит поговорить и об тактических моментах.

Во-первых, общетеоретическая учеба в кружках котируется еще выше местной и предметной работы. Мол, почитать Маркузе или Валлерстайна модно и возвышенно – а заниматься выборами не комильфо. Глубочайшее заблуждение! Учебные кружки без тесной связи с практикой прекращаются в показуху и тусовку. Другое дело, если актив кружка-сайта-сообщества вылазит постепенно на улицу, и проводит хотя бы совместные с другими акции. Лиха беда начало. Но если не вылазит и год, и два – считай, протухли. Все закончится банальным буржуазным мещанством. Да, в принципе, хозяин барин, хотите быть мещанами, будьте – да только не надо бздеть о социалистической убежденности.

Во-вторых, специфика момента и в том, что голая профсоюзная работа не будет эффективной. К примеру, другой собеседник по соцсети жаловался, что не видно массовых забастовок и демонстраций. Мол, рабочий класс спит. Но и рабочее движение приобрело современные черты. В частности, кто такие протестанты Шиеса, Хабаровска, Куштау, Иркутска, Москвы, Екатеринбурга и далее по списку?!.. Это дети и братья рабочих семей. А если из семей бюджетников, то и сами бюджетники вышли сначала из рабочих семей. Кстати, единороссы пытались надавить на эту точку и, мол, «глубинный народ» с Уралвагонзавода покажет кузькину мать бунтовщикам. Ну и, где все эти Холманских от станка, ха-ха-ха?!.. Да в одном месте пониже спины. Выходит, рабочие-отцы семей дают согласие на протест. И фактически, это именно рабочее движение, разве что в различных формах. И еще раз, когда и инфляция доведет до белого каления детей и отцов, то уже и сами рабочие покажут кузькину мать - но совсем в другую сторону.

Но тогда голая профсоюзная работа маломощна. Выступать одним рабочим в виде забастовки, и рискуя потерять работу, да с прекращением поддержки сынов-дочерей – ну, блин, это дорого и бессмысленно. А вот всем вместе, да в переломное время – вместе с экологами, с регионалами, правозащитниками, и бюджетниками, и в поддержку какого-либо предвыборного штаба и умного кандидата – вот это правильно. То есть, автор подводит к тому, что современная оппозиционная работа должна приобретать комплексный и СОВЕТСКИЙ характер. Да, это сложно – но крайне эффективно.

Поэтому и в выборах надо участвовать; и заканчивать с кружковым сектантством и себялюбием органайзеров. То есть, надо концентрироваться советской работе под крышей предвыборных штабов. А если пропагандировать и многочисленные МУП с надбавками бюджетникам для начала, и поэтому с хорошим спросом для мелкого бизнеса, дело пойдет еще лучше.

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Итого. Во-первых, часть российского левого движения продолжает заниматься ностальгической реакцией даже сейчас. Это безумие. Большинство трудящихся за такой идеологией не пойдет. Наоборот, надо идти вперед, и к вышеозначенной советской модернизации.

Во-вторых, участвовать в выборах надо, но с умом. Та организация или куст организаций, которая примется за создание постоянных предвыборных штабов, и особенно «снизу» - И БУДЕТ ПОДЛИННО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ. И чтобы соединить цель и метод в органичное целое, надо предлагать от имени и такой партии, и таких штабов именно развитую муниципальную собственность, близкую к нуждам народа; и с соответствующими надбавками бюджетникам. Тогда те же силовики и педагоги будут защищать Советскую власть и муниципальную собственность с удвоенным рвением – а там и до современного Советского Союза недалеко.

Все знать невозможно, но изложенные выводы назрели и перезрели, и подсмотрены автором фактически в реалиях самой жизни.