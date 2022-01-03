Не стесняются рассказывать, как осчастливили пенсионеров

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца равна 5,9 процента с 1 января 2022 года.

Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7 процента с 1 апреля.

Даже не знаю, как благодарить?

Мне, правда, никаких прибавок не положено, зато пенсию выплатили перед Новым годом, как Путин и обещал.

Не подумайте, я лично не жалуюсь, у меня как раз все более-менее…

Но вы понимаете, на каких нищих людей это расчитано? На людей, которым чтобы выпить-закусить на новый год, нужно эти сраные 13 тысяч выплатить заранее, иначе на столе ничего, кроме макарон…

Кстати, а как эти люди, выпив и закусив, будут доживать до следующей пенсии? Или у них возраст дожития только до Нового года?

А.Б.