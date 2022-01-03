На Новый год надо было кататься на коньках, а не выпивать

В Рождественский пост в новогодние каникулы нужно уделить как можно больше времени семье и близким, например, всем вместе покататься на коньках или на лыжах, что не возбраняется, рассказал РИА Новости председатель Информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

Рождественский пост в православии начинается 28 ноября, он продлится до 6 января включительно, а седьмого православные верующие встретят Рождество.

Этот пост приходящийся на него Новый год, верующим стоит отмечать скромно и сдержанно, нужно воздерживаться не только от скоромной (не разрешенной в пост) еды, но и от увеселительных и зрелищных мероприятий.

Ну, понятно, что на Новый год все резко становятся католиками, у которых Рождество 25 декабря, и пост кончается. А с новогоднего похмелья все возвращаются в православие, благо до Рождества по старому стилю терпеть не долго.