На Новый год надо было кататься на коньках, а не выпивать

В Рождественский пост в новогодние каникулы нужно уделить как можно больше времени семье и близким, например, всем вместе покататься на коньках или на лыжах, что не возбраняется, рассказал РИА Новости председатель Информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.
Рождественский пост в православии начинается 28 ноября, он продлится до 6 января включительно, а седьмого православные верующие встретят Рождество.
Этот пост приходящийся на него Новый год, верующим стоит отмечать скромно и сдержанно, нужно воздерживаться не только от скоромной (не разрешенной в пост) еды, но и от увеселительных и зрелищных мероприятий.
Ну, понятно, что на Новый год все резко становятся католиками, у которых Рождество 25 декабря, и пост кончается. А с новогоднего похмелья все возвращаются в православие, благо до Рождества по старому стилю терпеть не долго.
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Сообразительный написал 03.01.2022 17:39
А почему т.н. РПЦ молчит о греховности воровства, лжи, беззакония, ковидогеноцида, ковидобесия и прочих дьявольских геноцидных мероприятий нынешней фашистской "власти" путинообразных гомикосапиенсов???!!!
Хотя понятно, "почему"!
Дьявол - он и в "африке" Дьявол!!!
Лоилоиолдлт написал 03.01.2022 17:20
и эта, - а под каким он нумером? - ну, про пост нумер раз знаем, - а тот?
и что ли воинство небесное защитить непорочную роженицу не в силах?? - рабы божьи требуюццо?
...ну, -силовеки, йопта, - оне и в небеси силовеки, ага...