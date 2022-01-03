Российские компании ожидают повышения цен на алкоголь #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 В Мангистауской области началось массовое выступление против повышения цен на газ, https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового аналога https://forum-msk.org/material/news/1... 3 День рождения главного украинского нациста осудил весь мир, кроме России 4 РИА Новости тиражирует экстремистские заявления https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Российские компании ожидают повышения цен на алкоголь 6 Не стесняются рассказывать, как осчастливили пенсионеров 7 На Новый год надо было кататься на коньках, а не выпивать



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