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Московский листок

Российские компании ожидают повышения цен на алкоголь

Опубликовано 03.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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5 Российские компании ожидают повышения цен на алкоголь

6 Не стесняются рассказывать, как осчастливили пенсионеров

7 На Новый год надо было кататься на коньках, а не выпивать



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