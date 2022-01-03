Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 В Мангистауской области началось массовое выступление против повышения цен на газ, https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового аналога https://forum-msk.org/material/news/1...
3 День рождения главного украинского нациста осудил весь мир, кроме России
4 РИА Новости тиражирует экстремистские заявления https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Российские компании ожидают повышения цен на алкоголь
6 Не стесняются рассказывать, как осчастливили пенсионеров
7 На Новый год надо было кататься на коньках, а не выпивать
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