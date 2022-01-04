По предложению Путина мир решил помириться и перевернуть страницу

Лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выпустили совместное заявление о недопустимости ядерной войны. Инициатором, по словам Марии Захаровой, выступил Владимир Путин. Стороны даже отметили, что их ядерное оружие не нацелено друг на друга.

Ход действительно простой, элегантный и обреченный на успех. Попугав весь мир красными линиями, ракетами, радиоактивным пеплом, неизбежным адом для всех кроме россиян, Путин взял и предложил лидерам ядерных держав объявить, что никто из них развязывать ядерную войну не собирается, что все хотят мира и дружбы.

Гениально, отказаться невозможно. Владимир Путин ещё получит Нобелевскую премию мира, как инициатор создания новой системы глобальной безопасности.

Теперь и предъявлять претензии к такому замечательному человеку даже как-то не удобно. Президент России ведь не случайно предложил перевернуть страницу на последней пресс-конференции. Кто старое помянет, тому глаз вон.

От редакции: Ход действительно гениальный, но придется признать, что точно такой же ход, сделанный за полвека до Путина, свидетельствет о гениальности Брежнева. А если задуматься и оценить, что подписанты - это и есть полный список постоянных членов Совбеза ООН, то очевидной становится и гениальность Сталина.

Но вот в чем проблема - за прошедшие полвека численность членов "ядерного клуба" заметно увеличилась - официально это Индия, пакистан, КНДР, а неофициально еще и Япония с Израилем. И они никаких заявлений не делали. Но так ли уж пренебрежимо малы их ядерные силы в сравнении с "большой пятеркой"? Да, с США и РФ никакого сравнения. Пожалуй и с Китаем, который начал строить свою ядерную триаду.

Но ведь о ядерной триаде говорит уже и Индия, и она способна ее построить.

Так какойтже смысл в заявлении 50% членов ядерного клуба, если остальные его игнорируют?

Только в том, чтобы показать всему миру, что Путин опять "хороший парень"?

Или по примеру нобелевского лауреата Горбачева он, в обмен на очередное возвращение в прогрессивное человечество, сдал что-то такое, без чего вся ядерная мощь остается на бумаге, а в реальности сверхдержава переходит на питание "ножками Буша"? Нам дорого обшлась его нобелевская премия, другой не потянем...

А.Б.