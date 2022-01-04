Россия угрожает всей Европе самим фактом своего существования

Министр обороны Эстонии Калле Паанет заявил, что Россия представляет угрозу для европейского континента.

По его словам, «восточный сосед Европейского союза (ЕС)» не хочет жить сам и позволять другим странам жить в мире и демократии.

Глава Минобороны во время церемонии памяти павших в честь сто второй годовщины перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией отметил, что другие государства для Москвы — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания. При этом он подчеркнул, что Эстонии не нужно отстаивать себя в одиночестве, так как теперь у нее сильные союзники.

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Что хотел сказать этот человек? Что Россию нужно выгнать с европейского континента, чтобы она не представляла ни для кого угрозы?

102 года назад, воспользовавшись революционной ситуацией в Российской империи, ее Эстляндская губерния, вооружив при помощи иностранных держав собственную армию (напомню, шла мировая война), ударила в спину молодой Советской России, и отвоевала себе независимиость. Которой раньше у нее никогда не было.

Советская Россия была вынуждена подписать перемирие с эстонскими сепаратистами, поскольку на нее со всех сторон надвигались воцска мятежников, так называемых "белых" - с северо-запада шла армия генерала Юденича.

После чего эстонцы моментально передумали помогать Юденичу, и принялись строить свою отдельную государственность, была интернирована Северо-Западная армия под командованием Юденича.

Спустя 20 лет Эстония вернулась в состав бывшей империи, которая превратилась в СССР. Еще спустя полвека она опять вышла из союзной державы. При этом никто ей особо не угрожал и не воевал с ней. Прикинем - за одно столетие страна дважды выходила из состава России и один раз возвращалась. Она делала что хотела, и никто ей не препятствовал.

Откуда же эти угрозы теперь, откуда речь о том, что Россия угрожает всей Европе? Может быть, Россия когда-то нападала на Европу? Явно не чаще, чем Европа на Россию. В 19-м веке дважды - Наполеон в 1812-м и коалиция европейских держав во время Крымской войны. В 20-м веке тоде дважды - Первая и Вторая мировые войны.

При этом после решения об объединении Германии СССР сам вывел войска. Потом вывел войска из Восточной Европы (а ранее добровольно и в одностороннем порядке из Австрии). И на финал - оставил страны бывшей русской и советской Прибалтики строить, что они там захотят.

Так в чем и где угроза?

За этой время Эстония уничтожила на своей территории РЛС в Скрунде, хотя никакой опасности для Эстонии она не представляла - наоборот, открывала направление для ракетного нападения на Россию. Эстония вступила в НАТО, хотя никто никогда ей ниоткуда не угрожал. Эстония строит свои вооруженные силы и в составе войск НАТО воюет по всему миру - в Ираке и Афганистане, к примеру, хотя никаких собственных интересов в этих странах у нее нет. Эстония размещает у себя войска НАТО, в том числе способные угрожать России, например, ВВС. Предоставляет свои порты для кораблей НАТО.

Но угрожает Европе - Россия, которая объективно не способна завоевать этот континент даже теоретически. Не может, кишка тонка, даже если б и были планы...

Бывший полицейский, который теперь трудится министром обороны Эстонии, закончил университет в Канаде и прошел стажтировку для иностранцев в Академии ФБР. Видимо, этого достаточно, чтобы руководить всей национальной обороной. И прекрасно понимать, что и откуда угрожает.

А.Б.