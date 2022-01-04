Прилетела вчера в Крым.

В Домодедове светопреставление, народ летит во все края. Мой вечерний рейс задерживают на двадцать минут. Это ерунда, очередь даже расходиться не стала. О, началась посадка! Пассажиров под завязку, детей полно, в самолете душно и шумно. Стоим. Вдруг зашебуршало в динамиках, и оттуда раздался веселый голос: «Говорит командир экипажа Андрей Кузнецов. Приветствую вас на борту, дорогие пассажиры! Но заботиться о вас будет второй пилот - Серега!»

Народ в салоне засмеялся, и тут выбежали три красотки-бортпроводницы в масках. Раскрасневшиеся такие... хорошенькие. Одна подошла к мужикам, расположившимся в середине салона, возле аварийного выхода, и кокетливо спросила: «В случае аварии вы поможете нам пассажиров эвакуировать?» «Само собой! - пообещал дядька. - Мы билеты на эти места купили для того, чтобы почувствовать себя членами экипажа!»

Все ещё стоим. Опять веселый голос из динамика: «Подождите немножко, нам сейчас крылушки обработают - и полетим». Обработали крылушки, ещё минут пятнадцать постояли и полетели. На удивление мягко. «Во, как электричка пошла, - заржал дядька, готовящийся помогать экипажу. Тем временем стюардессы прямо летают по салону с подарками детям, всякими шутками... Потом повезли воду, соки, чай. Из еды только зерновые батончики. Но пассажирам на это наплевать, потому что едят своё (колбасой пахнет), а у девушек, особенно у одной, такие ямочки на локоточках, и такая крепкая спинка - загляденье! Мужики просто шеи сворачивают. Очень похожа на Аксинью-Быстрицкую, маску бы ещё снять...

Второе января, что вы хотите! На грудь приняли и пассажиры, и экипаж. Ну, может, кроме Сереги, которому надо о нас заботиться.

По времени скоро должны садиться. Уже совсем скоро! Голос из динамика: «Во, а мы уже садимся! Обещают болтанку, но вы не бойтесь, Серега на месте!»

Сели отлично. Голос: «Мы только что приземлились в столице республики Крымнаш! С Новым годом, дорогие пассажиры! Пусть он будет для вас сладким... а также полусладким, полусухим и крепленым!»

Спасибо, командир! Серега, ты лучший! Красотки, вы чудо!

Новогодний такой полет получился.