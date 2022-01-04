Новогодние протесты в Казахстане - смотри!

В Мангистауской области Казахстана третий день идут "новогодние протесты", где рабочие и местные жители требуют снижения цен на газ, повышения заработной платы и улучшения условий труда.

К протестам присоединяются всё больше людей, к протестам присоединилась Алма-Ата.

Такие митинги и акции прошли 3 января в Атырау, Астане, Актобе, Алма-Ате и Уральске. Причём, в Уральске вышли поддержать рабочие и местные активисты в ночь с 3 на 4 января. В Алма-Ате активисты, пришедшие на 40-дневне поминки известного политзаключенного Арона Атабека также устроили акцию протеста. При этом власти в Алма-Ате и Астане перекрыли все центральные площади, чтобы не допустить проведения митингов.

3 января на центральных площадях Жанаозена и Актау протестующие возвели палатки и юрты, показав таким образом о бессрочности акции. Митинги не прекращаются ни на час.

Повсеместно остаются перекрытыми все центральные улицы в самом Жанаозене и Актау. В посёлках Шебір, Тущыбек, Акшукур, Кызыл Тобе Мангистауской области местные рабочие нефтяники и жители вышли поддержать своих братьев и проводят свои собрания. Население проявило огромную солидарность, обеспечив всех митингующих горячей пищей и собрав более миллиона тенге.

При этом рабочие и жители полностью заблокировали аэропорт в областном центре, так как туда накануне днем 3 января прибыли военно-транспортные самолёты со спецназом. Все прекрасно помнят события десятилетней давности и стараются их не допустить, хотя по словам очевидцев, к областному центру также начали стягиваться техника и военнослужащие.

Помимо роста цен на газ, рабочие недовольны новостями о предстоящих сокращениях, так как в соседней Атырауской области в конце прошлого года уволили сразу 30 тысяч рабочих. С учётом угасающих месторождений, которые подойдут к своему исчерпанию к 2030-му году и отсутствия новых разведанных социальный взрыв в Западном Казахстане попросту неизбежен. Поэтому, то что выступления начались прямо сейчас после нового года никого не должно удивлять.