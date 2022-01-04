Третий день массовых протестов в Казахстане

В Мангистауской области третий день идут массовые митинги, где рабочие и местные жители требуют снижения цен на газ, повышения заработной платы и улучшения условий труда. К протестам присоединяются всё больше людей, а в других регионах страны прошли митинги и акции солидарности с Жанаозеном и Актау.

Такие митинги и акции прошли 3 января в Атырау, Астане, Актобе, Алматы и Уральске. Причём, в Уральске вышли поддержать рабочие и местные активисты в ночь с 3 на 4 января. В Алматы активисты, пришедшие на 40-дневне поминки известного политзаключенного Арона Атабека также устроили акцию. При этом власти в Алматы и Астане перекрыли все центральные площади, чтобы не допустить проведения митингов.

В то же время днем 3 января на центральных площадях Жанаозена и Актау протестующие возвели палатки и юрты, показав таким образом о бессрочности акции. Митинги не прекращаются ни на час и перемежаются чтением стихов или пением песен. Кроме этого, заметна политизация выступлений, так как помимо скандирования «Газ – 50 тенге!», молодежь всё чаще выкрикивает лозунг «Шал – Кет!» («Старик уходи!»), адресованный палачу Жанаозена Нурсултану Назарбаеву.

Повсеместно остаются перекрытыми все центральные улицы в самом Жанаозене и Актау. В посёлках Шебір, Тущыбек, Акшукур, Кызыл Тобе Мангистауской области местные рабочие нефтяники и жители вышли поддержать своих братьев и проводят свои собрания. Население проявило огромную солидарность, обеспечив всех митингующих горячей пищей и собрав более миллиона тенге.

При этом рабочие и жители полностью заблокировали аэропорт в областном центре, так как туда накануне днем 3 января прибыли военно-транспортные самолёты со спецназом. Все прекрасно помнят события десятилетней давности и стараются их не допустить, хотя по словам очевидцев, к областному центру также начали стягиваться техника и военнослужащие.

Центральные власти в лице администрации президента со своей стороны попытались успокоить протестующих, пообещав снизить цену на газ со 120-ти до 90 тенге. Но никто этой подачки не принял и все приняли решение стоять до конца. На митинге в Актау на этом перед собравшимися рабочими настаивал лидер независимых профсоюзов Амин Елеусинов, отсидевший в застенках по сфабрикованным обвинениям в 2017-18-х годах.

В соседнем областном центре – Атырау на митинг попытался выйти другой известный бывший политзаключенный и защитник земли Макс Бокаев, который был сразу же арестован на главной площади. Это вызвало дополнительное недовольство в социальных сетях. Не исключено, что аресты продолжатся 4 и 5 января в разных регионах, чтобы не дать распространиться массовым митингам.

Тем временем, объяснениям чиновников и президенту Токаеву никто не верит, так как совсем недавно служащие областного акимата заверяли, что не могут повлиять на ценообразование на газ и ГСМ, так как теперь стоимость на энергоносители якобы определяется электронными торгами и рынком. Хотя понятно, что за ценообразованием внутри страны стоит Тимур Кулибаев (средний зять Назарбаева) и его структуры.

Власти попытались также перенести ответственность за рост цен в два раза на местные АЗС. Так, министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев заявил следующее: «Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь, мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тысяч тенге за тонну, что, по нашему мнению, выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать возможные ценовые спекуляции среди АЗС».

Но в стране уже мало кого обманешь такими заявлениями, и они еще больше разозлили людей. А в этот момент к протестам стали присоединяться один за одним трудовые коллективы действующих добывающих компаний. Если сейчас начнутся массовые репрессии, то безусловно все месторождения в Мангистауской области и в соседних полностью встанут, так как будет объявлена всеобщая забастовка.

Тем более, что рабочие недовольны новостями о предстоящих сокращениях, так как в соседней Атырауской области в конце прошлого года уволили сразу 30 тысяч рабочих. С учётом угасающих месторождений, которые подойдут к своему исчерпанию к 2030-му году и отсутствия новых разведанных социальный взрыв в Западном Казахстане попросту неизбежен. Поэтому, то что выступления начались прямо сейчас после нового года никого не должно удивлять.

Как мы говорили ранее, обесценивание национальной валюты и заработных плат неминуемо привели бы к массовым забастовкам и выступлениям в ближайшей перспективе, а тема повышения в два раза цены на автомобильный газ, которым пользуются большинство рабочих в своих авто в Мангистауской области послужило лишь спусковым крючком или поводом для протестов.

Сейчас предотвратить репрессий и повторения жанаозенского расстрела, на который власти всё-таки могут пойти, можно только расширением требований, распространением движения на другие регионы и особенно на западные, связанные с нефтедобычей, чтобы не допустить изоляции региона. В этом случае государственный террор уже не сможет принести тот же результат, что и в 2011-м году.

Мы призываем создавать свои комитеты действия как территориально, так и на предприятиях и расширить требования, с целью добиться права на создание своих независимых профсоюзов, осуществления забастовок, восстановления на работе всех уволенных активистов и снижения цен на коммунальные тарифы и ГСМ.

На данный момент необходима поддержка международных профсоюзов, рабочих партий и движений, чтобы как можно шире распространить информацию о митингах и борьбе рабочих-нефтяников Западного Казахстана и не позволить назарбаевскому режиму применить оружие.