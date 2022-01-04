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Московский листок

Правительство досрочно прекратило реализацию программы социально-экономического развития Крыма

Опубликовано 04.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1 В Мангистауской области Казахстана третий день идут "новогодние протесты" https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Путин такой же гениальный, как Брежнев. Почти https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Министр обороны Эстонии Калле Паанет заявил, что Россия представляет угрозу для европейского континента https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Правительство России досрочно прекратило реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года».

5 Россияне уже прозвали людей, запускающих фейерверки прямо во дворах домов, «петардасами»

6 Первым своим указом в новом году президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны

7 В Афганистане новая власть решила бороться с «идолопоклонничеством»



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Правительство досрочно прекратило реализацию программы социально-экономического развития Крыма
Правительство досрочно прекратило реализацию прогр...
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