Правительство досрочно прекратило реализацию программы социально-экономического развития Крыма

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 В Мангистауской области Казахстана третий день идут "новогодние протесты" https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Путин такой же гениальный, как Брежнев. Почти https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Министр обороны Эстонии Калле Паанет заявил, что Россия представляет угрозу для европейского континента https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Правительство России досрочно прекратило реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года».
5 Россияне уже прозвали людей, запускающих фейерверки прямо во дворах домов, «петардасами»
6 Первым своим указом в новом году президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны
7 В Афганистане новая власть решила бороться с «идолопоклонничеством»
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