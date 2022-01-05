Миронов уличил Росстат в манипуляциях со статистикой бедности

Росстат проводит масштабные манипуляции со статистикой, занижая уровень бедности в стране и темпы инфляции, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Миронов призывает изменить статус Росстата, вывести его из подчинения Минэкономразвития и поставить под контроль или президента РФ, или Госдумы.

"На первый взгляд кажется, что это несущественные изменения, но, как говорится, следите за руками. С одной стороны, список расширили за счет лекарственных средств, которые включены в перечень жизненно необходимых. С другой стороны, ряд позиций были объединены: например, жирный и нежирный творог стал просто творогом. Напомню, что стоимость медикаментов из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов жестко регулируется государством. А вот цены на молочку у нас заметно вырастут в течение года, с чем согласны даже в Минсельхозе. Получается, что росчерком пера в расчет инфляции добавили позиции с гарантированной нулевой динамикой, и убрали неудобные товары, которые непременно станут дорожать и портить картину», — уточнил депутат.

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В принципе, Миронов, всегда лояльный первому лицу, резко радикализировался - то более, чем резко высказался по поводу закрытия "Мемориала", то теперь в открытую заклеймил махинациии с уровнем бедности.

Ведь это Путин недавно назвал неприемлемым уровень бедности в России, и Росстат именно его указание начал выполнять, меняя методику. А тут выходит Миронов и в открытую заявляет: не надо так!

И в целом фракция "Справедливой России" в нынешней Думе явно претендует на звание наиболее оппозиционной настроенной политической силы, подвинув партию Зюганова.

Оно и понятно: в КПРФ ждут ухода в отставку Зюганова и боятся лишний раз сказать лишнего, тем более, что поучительный пример Рашкина перед глазами.

А в партии Миронова никаких замен не ожидается - если и ждут изменений, то на более высоком уровне. И Делягин, Гартунг, Нилов демонстрируют позицию с куда более резким замахом, явно выходя за рамки дозволенного.