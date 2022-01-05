Записка иноагента: как художники будут делать международные карьеры? Становиться всемирно известными?

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Если получение денег из иностранных источников предосудительно, как художники будут делать международные карьеры? Становиться всемирно известными ? Кремль будет самостоятельно оплачивать культурный обмен ? Но это можно в случае пяти музеев, а как быть с сотнями галерей и тысячами НКО и просто Художников ? Мои коллеги понимают что РЕЧЬ ИДЁТ О ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИИ от международной художественной среды. Вслед за изоляцией пойдёт деление на официальное и андеграунд. Ну типа раз мы за все сами платим то мы и танцуем девушку. В общем я не понимаю, почему мои коллеги не хватаются за голову и не пытаются высказать хотя бы озабоченность. Это уже не конформизм, а капитуляция.

Дело не во мне. Конечно неудобно, немного хлопотно, но точно, само по себе иноагентство - не проблема стоящая причитаний. Для того, у кого болел родной человек, даже просто ногу сломал, для него этот минюстовский статус всего лишь обстоятельство. Более того, я получил столько тёплых слов поддержки, словно ещё один день рожденья.

Другое дело, что в моем случае, это может быть ещё и сигналом «ату его». Прийдется тогда что-то менять в жизни. Со мной такое уже было однажды. Когда увольнение из музея ПЕРММ стало сигналом для шельмования. Посмотрим. Одно из моих свойств - умение неприятности превращать в удачное стечение обстоятельств. Когда Чиркунов приехал ко мне в Черногорию, посмотрел как живу чем занимаюсь, сказал «ты должен лично поблагодарить всех кто тебя выдавливал».

Я согласен. И в этот раз возможно пойдёт на пользу. По крайней мере те планы которые мы с Настей обсуждаем, это интересное приключение и лично и для моей продюсерской деятельности. Стало понятно что главным дефицитом для русского искусства стремительно становится отсутствие коммуникации с мировым. Осталось придумать, как создать субъект (может быть сеть субъектов) для этого и, раз я все равно должен отчитываться за Международное финансирование - начинать его получать И тратить на выставки русских Художников за пределами путинской юрисдикции. Я не знаю ни одного художника который не хочет международного признания.