Народный протест в Казахстане смел правительство, но это еще не развязка

Когда чувствуют свою правоту и готовы её отстаивать, на второй день волнений не сдаются

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина. Государственным секретарем Казахстана назначен прежний помощник президента Ерлан Карин.

- То, что Токаев, не дожидаясь утра, отправил Правительство в отставку, свидетельствует о том, что он прекрасно понимает справедливость требований протестующих, - считает наш эксперт Дарья Митина. - Когда чувствуют свою правоту и готовы её отстаивать, на второй день волнений не сдаются.

В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города

Указ о введении в Алма-Ате чрезвычайного положения в связи массовыми акциями протеста предусматривает введение ограничений на въезд и выезд из города, говорится в тексте документа.

Кроме того, указом предписано "обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств".

Судя по всему, с отставкой правительства кризис в Казахстане не закончится.

На самом деле структура власти и собственности в современном Казахстане "слоистая", и правительство - техническая структура, занимающаяся текущим управлением в отраслях, и не принимающая стратегических решений - и, соотвественно, не несущая за них отвественности.

Над правительством - президент и его администрация, но этот "слой" также обладает ограниченной властью и, соотвественно, ограниченной ответсвенностью.

И выше всех - Назарбаев и его "Акорда", обладающая всей полнотой власти, но парадоксальным образом формально вообще ни за что не отвечающая.

Поэтому Акорда легко возложила на правительство отвественность за происходящее, хлотя все прекрасно понимают, что оно практически ни при чем, поскольку исполняет распоряжения, и не более того. Отсюда и легко расставание с кабинетом министров - в свое время Дарья Митина подсчитала, что несменяемый Лукашенко за годы своего правления поменял порядка 600 чиновников министерского уровня, и никто этого даже не заметил. Примерно так же в Казахстане, только на фоне куда больше зависимости от иностранного капитала, который тоже имеет свою долю власти, пусть и опосредованно.

Собственно, не будет удивительной и возможная отставка самого Токаева - если ситуация не разрешится со сменой кабмина, можно жертвовать и "ферзем".

Но пока структура собственности и, следовательно, распределение национального богатства осуществляется существующимм образом, никаких перемен к лучшему для митингующих не будет. К худшему может быть, но для этого надо "слить" протест либо утопить его в крови - для Казахстана это не впервой.

Анатолий Баранов