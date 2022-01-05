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Московский листок

2022 год станет "годом смертельной схватки"

Опубликовано 05.01.2022 в разделе комментариев 0

кндр ракеты
2022 год станет "годом смертельной схватки"

КНДР запустила баллистическую ракету из внутренних районов страны в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Это, вероятно, первое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея тестировала новую баллистическую ракету подводного базирования.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в заключительной речи по итогам года на пленуме партии не стал подробно говорить об отношениях с США или Южной Кореей, а обсудил внутренние проблемы и заявил о необходимости выиграть "великую смертельную схватку", предстоящую в 2022 году, одновременно назвав 2021-й годом "великой победы", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

На фоне вполне миролюбивого заявления 5 "старых" членов ядерного клуба слова северокорейского лидера выглядят неожиданно.

Видимо, и правда год предстоит веселый

А.Б.



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