Получающая 470 тысяч Светлана Бессараб высказалась против пособий для безработных граждан

Депутат госдумы от «Единой России» от Краснодарского края Светлана Бессараб высказала свое мнение о введении пособий для безработных, ей эта идея показалась неудачной и в качестве сравнения она привела историю с выплатами в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Протокол». Там, оказывается, сами жители высказались против такого рода пособий.

«Это непопулярная мера, хотя у нас пока не проводился опрос населения по этому поводу. Но все швейцарские кантоны проголосовали против такого подхода. Причиной стало то, что работающие граждане, отчисляющие налоги, не совсем понимают, почему они должны содержать людей, которые не хотят работать», — заявила Бессараб.

Сама Светлана Бессараб получает ежемесячно заработную плату в размере 470 тысяч рублей и занимает свою должность в Думе с 2016 года. До этого она являлась депутатом ЗакСобрания Кубани, сопредседателем исполкома кубанского ОНФ, координатором кубанского проекта “За честные закупки,” а также председателем Краснодарского краевого объединения профсоюзов.

Почему люди, получающие в 20 раз меньше, должны содержать из своих налоговых отчислений Светлану Бессараб, не уточняется.

Кстати, мы проведем опрос на тему безусловного базового дохода, и узнаем, почему Россия не Швейцария.

Пока данные свежего нашего опроса при 1800 участниках выглядят так:

Как вы относитесь к возможному введению в России безусловного базового дохода?

Положительно 52 %

Отрицательно 14 %

Не знаю 36 %

Явно не Швейцария.

А.Б.