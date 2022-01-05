ВДНХ потратит на реставрацию картины встречи Сталина с колхозниками 19,2 млн

На портале гозакупок появился лот по реставрации картины художника Александра Герасимова, находящейся в собственности у столичного ВДНХ – «Выступление И.В.Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников и ударников для рассмотрения проекта устава с/х артели».

Казенное учреждение культуры просит привести в порядок монументальное полотно. Начальная цена контракта – 19 225 452,02 ₽. Заявки принимают до 30 января 2022 года.

Телеграм-канал «ЧТД» отмечает, что ранее столичные власти уже потратили на подрамник и фальшстены для этой картины 2,6 миллиона рублей.

Картина до сентября 2014 года считалась утерянной, пока ее не нашли в павильоне ВДНХ №1 на цокольном этаже. Московская мэрия поясняла, что полотно создано в 1953 году коллективом художников под руководством Александра Герасимова, а не только самим классиком соцреализма. Размер холста – 6,75 х 11 метров.

«К сожалению, картина дошла до наших дней в критическом состоянии. Для реставрации картины Государственный научно-исследовательский институт реставрации разработал уникальную технику», – говорится в сообщении пресс-службы.

Видимо, именно уникальностью можно объяснить восьмизначную сумму контракта.