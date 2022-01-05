Роман Ротенберг стал главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА Ротенберг также занимает должность первого вице-президента Федерации хоккея России, гендиректора СКА и вице-президента Газпромбанка — спонсора СКА. Прежний главный тренер СКА Валерий Брагин будет работать в должности старшего тренера. Решение принято "в целях улучшения управления штабом и командой". Полное имя нового главного тренера питерского хоккейного СКА - Роман Майкл Оливер Борисович Ротенберг. Он гражданин России, Великобритании и Финляндии, однако он не иноагент, а глава штаба национальной сборной России по хоккею.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться