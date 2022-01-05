Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Народный протест в Казахстане смел правительство https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
3 Росстат обвинили в занижениях уровня бедности https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Роман Ротенберг стал главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА https://forum-msk.org/material/news/1...
5 ВДНХ потратит на реставрацию картины встречи Сталина с колхозниками 19,2 млн https://forum-msk.org/material/news/1...
6 С 1 января россияне обязаны платить налог 13% с подарков, стоимость которых превышает 4000 рублей
7 Получающая 470 тысяч Светлана Бессараб высказалась против пособий для безработных граждан https://forum-msk.org/material/news/1...
8 2022 год станет "годом смертельной схватки" https://forum-msk.org/material/news/1...
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