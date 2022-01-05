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Московский листок

2022 год станет "годом смертельной схватки"

Опубликовано 05.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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4 Роман Ротенберг стал главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА https://forum-msk.org/material/news/1...

5 ВДНХ потратит на реставрацию картины встречи Сталина с колхозниками 19,2 млн https://forum-msk.org/material/news/1...

6 С 1 января россияне обязаны платить налог 13% с подарков, стоимость которых превышает 4000 рублей

7 Получающая 470 тысяч Светлана Бессараб высказалась против пособий для безработных граждан https://forum-msk.org/material/news/1...

8 2022 год станет "годом смертельной схватки" https://forum-msk.org/material/news/1...



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2022 год станет "годом смертельной схватки"
2022 год станет "годом смертельной схватки"
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Получающая 470 тысяч Светлана Бессараб высказалась против пособий для безработных граждан (13)
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