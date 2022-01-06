После того, как всё устаканится и высохнет кровь на площадях, либерализация пойдет с утроенной силой

Несколько не связанных между собой тезисов по Казахстану от специалиста по региону

Поскольку количество внезапно материализовавшихся экспертов по Казахстану сейчас примерно достигло количества экспертов по коронавирусу, скажу пару слов и я - у меня, дипломированного специалиста как раз по Казахстану, связанного с республикой и профессионально, и политически, и лично, проведшего в Казахстане в сумме пару лет жизни и имеющего пол-Казахстана родни есть на это некоторое право, в отличие от диванных всезнаек.

Точнее, поправлюсь - ИМЕВШЕГО пол-Казахстана родни. Если в середине 90-х количество моих казахстанских родственников неказахской национальности исчислялось сотнями, то сейчас осталась одна семья. Это, кстати, и есть ответ многим вопрошающим, почему в протестах заметны только казахские лица. Увы, вот уже более 30 лет русскоязычная община Казахстана не имеет ни политической, ни гражданской субъектности, а сейчас русских и вовсе осталось немного. Достаточно, чтобы самоорганизоваться, но, увы, за 30 лет этого не произошло - "спасибо" казахстанским элитам.

Поражает количество российских кликуш, льющих слёзы по назарбаевско-токаевским баям. Их в первый (!!!!) - Жанаозен десятилетней давности не в счёт, это была хоть и огромная трагедия, но всё же локального масштаба - раз за 30 лет взяли за вымя, и вся российская пресса и соцсети дружно взвыли - не сметь трогать туркестанского бая! Не сметь посягать на чужую священную частную собственность! Не сметь раскачивать далёкую степную лодку! Не сметь возмущаться двукратным единовременным повышением цен на топливо! (Когда по всей России в 2018 году прокатились массовые протесты из-за 15%-ного повышения цен на газ, почему-то никто не удивился, а тут за новогоднюю ночь задрали ВДВОЕ). Не сметь жаловаться на нищету! Да здравствует назарбаевско-токаевская феодально-байская стабильность!!!

Друзья, вы о чём вообще? Какое вам вообще дело до судьбы марионетки Мамина? Чем он мил вашему сердцу? Он ваш родственник? Вы с него имеете гешефт?

Прозреваю, что когда туркменский народ возьмёт своего сердара за вымя примерно в таких же декорациях, российские СМИ тоже будут исходить на ядовитые слюни - при том, что русские из республики выдавлены давно и надолго, тюрьмы забиты русскоязычными и прочими постояльцами, а сам режим давно превратился в злобную карикатуру на средневековые сатрапии. Почему сердарскую "стабильность" будет защищать путинский политический класс - понятно, там взаимовыгодная и взаимоприятная газовая дружба, а тебе-то что с неё, давящий клаву обыватель??

Следует оговориться - то, что в Казахстане впервые полыхнуло основательно (в отличие от той же Киргизии, где подобные вечеринки происходят каждые несколько лет - с убийствами, забиванием и сжиганием заживо, тотальными погромами, и что-то я не припоминаю такого количества кудахтающих кликуш, как нынче), никоим образом не означает, что в Казахстане все эти годы была тишь-гладь и Божья благодать. Кто так думает, тот не знает про Казахстан ровным счетом ничего. Казахстан, и особенно западная его часть - единственная постсоветская страна в Средней Азии, где ожесточённая классовая борьба имеет 30-летнюю традицию. Эпицентром этой борьбы как раз и был Мангистау, с которого всё началось и в этот раз. Наша партия десять лет работает с гражданами, бастовавшими в Жанаозене - было бы наивностью думать, что там всё расстрелом и закончилось. Как бы не так! Десять лет (!!!) идут суды над забастовщиками - с убийствами, таинственными исчезновениями, внезапными суицидами, люди гниют в тюрьме во имя интересов даже не казахского капиталиста.

Поэтому к происходящему можно относиться как угодно - приветствовать, осуждать, взирать равнодушно, но очевидно одно: как бы ни легла карта, ситуация, увы, была вызревшей и неизбежной. И наши симпатии, разумеется, на стороне обездоленных, а не на стороне их хозяев - казахских компрадорских или иностранных.

Разумеется, это никакая не революция. Обычный переворот. Инспирированный, как сейчас показывает всё развитие событий, высшим должностным лицом страны, удачно порешавшим свои личные проблемы за счёт давно вызревавшего протеста. Дихотомия власти окончена. Больше нет увлекательного сюжета борьбы Акорды с Библиотекой, занимавшего умы в Нур-Султане и Астане. Баста, карапузики, кончилися танцы.

По поводу набившей оскомину конспирологии относительно "очередного Майдана", "руке Госдепа", "цветной революции" и прочей пропагандонской ссанине, которую ссут вам в уши с голубых экранов в режиме 24/7. В Казахстане все цветные революции прошли уже давно - пока ты спал, юзернейм, и лупал глупыми глазами. Казахстан уже давно не принадлежит ни казахскому народу, ни даже казахским богатеньким баям. Баи получают богатые объедки со стола китайского, английского, американского, немецкого хозяина. Поинтересуйтесь составом собственников любого казахстанского крупного предприятия или месторождения - узнаете много нового. Что касается "внешних организаторов протестов" - я за истекшие сутки прочитала около двух десятков версий, кто же там таки организатор: Мухтар Аблязов из Лондона, польская Нехта из Варшавы, Блинкен из Вашингтона и цистерну подобных глупостей. В случае с успешным контрреволюционным переворотом на Украине и, слава Лукашенке, захлебнувшимся контрреволюционным переворотом на Украине вы прекрасно знали всё про состав протестующих, его организационные ядра, лица и лозунги лидеров, чьи группы финансовых и политических интересов за ними стоят. А назовите-ка мне фамилии хотя бы нескольких казахстанских лидеров? Перечислите их лозунги? Основные каналы, где они могут контактировать? Нет? Ну вот и я о том же. Хватит гнать пургу и высасывать конспирологические версии космического масштаба и космической же глупости из двадцать первого пальца.

При любом исходе дела - для России чрезвычайно поучительно.

Вы знаете, например, что в российских СМИ существовал все эти годы и существует до сих пор (sic!!!) тотальный запрет на любой негатив не просто о первых лицах Казахстана, но и о Казахстане в целом? Так вот, знайте. Я имею в виду, конечно, СМИ, связанные с государством - в Новой газете или у себя в бложике, конечно, публикуй - не хочу. Казахстанская модель все эти годы считалась в российской элите идеальной, а модель транзита и последующая конфигурация власти - оптимальной. Наши кремлёвские горе-кукловоды считали - "ненуачо, сидит же казахстанское быдло и не петюкает. И наше будет сидеть". Последние события показали, что моделька-то оказалась с трещинкой, точнее - с гнильцой. И это первый урок для российской власти.

Второй урок для российской власти - нельзя народ испытывать на прочность много лет. Речь о вещах не только сугубо экономических. Речь, прежде всего, о бесконечном вранье, цинизме и пренебрежении его, народа, интересами. Первые шаги Токаева после переворота говорят о том, что до него эта простая истина начала доходить. В случае с российскими токаевыми - большой и жирный знак вопроса.

Третий урок для российской власти: пока она не научится работать с постсоветским пространством не в режиме распила бабла на содержание армии телевизионных горлодёров, а по-настоящему - для неё будет ещё немало неожиданностей. Впрочем, требовать от власти, которая не умеет работать с собственным населением, чтобы она умела работать с чужим - верх наивности:((.

Да! Совсем забыла. Наивные читатели спрашивают, а как же казахстанские левые - участвуют ли они в движении?

Казахстанская компартия давно Назарбаевым уничтожена, находится под запретом. Фейковая парламентская компартия давно уже перестала быть компартией, сменив название. Мелкие левые группы слишком слабы - на написание постов в интернетах их и то не очень хватает. Многие в эмиграции. В стране тотально выжжено политическое поле, не говоря уж о левых и коммунистах.

Прогнозы сейчас давать рано, но Колобок попробует. Кардинально для простого человека не изменится ничего, но на полгода заморозят цены хотя бы на что-то, раздадут соцпайков, подкормят наиболее озлобленные и оголодавщие социальные группы. Ключевых изменений ждать не стоит. При этом есть вполне ненулевая вероятность, что после того, как всё устаканится и высохнет кровь на площадях, либерализация пойдет с утроенной силой. И проводить её будут не агенты Госдепа и не лондонские сидельцы аблязовы, а всё те же токаевские агашки.