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Московский листок

Казахстан восстал!

Опубликовано 06.01.2022 в разделе комментариев 0

капитализм рабочий
Айнур Курманов, лидер Социалистического движения Казахстана, отвечает на вопросы Элмара Рустамова ("Трудовая Россия") о ситуации в республике и возможности перерастания массовых протестов в полноценную революцию.
#казахстан, #СоциалЗа, #назарбаев, #Жанаозен, #ФОРУМмск
 
 
 
 


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