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Московский листок

В Казахстане прямо сейчас решается вопрос власти

Опубликовано 06.01.2022 в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
В Казахстане прямо сейчас решается вопрос власти

Весьма неблагодарное дело - делать прогнозы в тот самый момент, когда всё решается, и, следовательно, ничего не ясно. Можно только угадывать, а для этого знать и понимать что-либо совершенно необязательно.

Тем не менее, в происходящем в республике (которая, как большинство постсоветий, республикой не является) есть некоторая осмысленная составляющая.

Ключом к происходящему является вчерашнее сообщение: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сего момента возглавляет Совет безопасности страны вместо бессменного Назарбаева.

Поскольку, несмотря на то, что президентом Казахстана является Токаев, власть находится у Назарбаева, не секрет ни для кого. Теперь напомню, что в начавшихся на Новый год и моментально распространившихся на всю страну протестах нет участия ни одной из оппозиционных сил - ввиду полной их зачистки в предыдущий исторический период. Ни левых, ни правых, ни профсоюзов - никого!

Но разве такое бывает, чтоб многие тысячи людей в самый разгар праздников и разом по всей стране вывалили на улицы, а никто этого процесса хотя бы не координировал?

Теперь напомню римскую еще максиму: ищи, кому выгодно! А выгодно пока только Токаеву. Если не считать граждан, которые временно получили отсрочку на повышение цен на топливо. Но это мотив несущественный. Токаев уже фактически отдал команду стрелять в людей, которые сделали свое дело и могут уходить.

Сейчас Токаев уже официально призвал страны ОДКБ к прямой интервенции в Казахстан.

Видимо, размах народного протеста несколько превысил размеры ожидаемого, и полагаться на собственные вооруженные силы президент Токаев уже не может. 

Возможно, мы вскоре увидим военного лидера, который на плечах Токаева и компании попытается ворваться во власть. Но интересы "Газпрома" в Казахстане столь велики, что необходимость стрелять никого не остановит. 

Никакого "коллективного запада" в процессе нет пока, и если ждать российской интервенции, то именно сейчас, пока нет ответа от вероятного противника.

Интересы Китая просматриваются столь же отчетливо, как и интересы "Газпрома". Будут ли китайцы играть за Токаева илти проявят какие-то свои интересы - увидим в самом скором времени.

Пока можно сказать определенно: Токаев, исходя из собственных интересов, раскачал лодку, и теперь боится перевернуться.

А.Б.



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