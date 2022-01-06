До сих пор не известен ни один лидер

«Казахам снизили цену на газ, обещают снизить цену на бензин. В России это невозможно - слишком мало казахов».

Самый популярный анекдот на 5 января.

Не собирался ничего писать, пока не прояснится, однако думаю, что правильно сообщить читателям, что увидел характерного в Telegram.

Итак, формально беспорядки в Казахстане начались из-за повышения цен на сжиженный газ. Сообщают об этом так;

«Цена на сжиженный газ в Казахстане была 60 тенге (₽10). С 1 января власти хотели поднять до 120 тенге (₽20). Из-за массовых протестов им пришлось снизить цену до 50 тенге (₽8,35). В России такой газ стоит ₽37».

Власти нервничают: «Как следует из данных сервиса Flightradar, за последние сутки из Астаны и Алматы вылетело порядка десяти частных джетов в Европу. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана. Очевидно, что будущее президента Токаева и клана Назарбаева совсем не очевидно. Скоро вылетать может быть уже поздно».

«Жене казахского президента Касыма Токаева дали российский паспорт 4503679940. И прописку в этой в 120-метровой квартире в центре Москвы, на Чистых прудах. Вот российский ИНН Надежды Давыдовны Токаевой - 770170762384, ОГРН 305770000038872, ОКПО 0115804811. Её подмосковная земля засекречена».

Судя по всему, и старику Назарбаеву надо задуматься над переменой места жительства.

В числе требований протестующих, выдвигается и требование «Остановить вакцинацию». И такой нюанс:

«Только в Алма-Ате насчитали 7 сгоревших карет «скорой помощи». Судя по всему, восставшие вспоминают врачам эту самую принудительную вакцинацию».

««Спутник — Казахстан» сообщает, что в Алма-Ате протестующие разгромили офис филиала возглавляемой экс-президентом РК Нурсултаном Назарбаевым правящей партии Казахстана «Нур Отан» — аналога российской «Единой России».

На прошедших год назад в Казахстане парламентских выборах партия «Нур Отан» стала безусловным лидером, «набрав» 71,09% голосов избирателей».

Возникает вопрос – а где же члены этой партии, встающие на защиту завоеваний их демократии? Ведь: «Кроме здания акимата (администрации), горит в Алма-ате и здание прокуратуры».

В 15 часов сообщили: «Интернет-провайдер Казахтелеком отключил интернет во всей стране. Также сообщают, что в Алма-Ате отключили и телефонную связь».

Но протестующие как бы в курсе дела: «Протестующие захватили здание телеканала «Мир 24» и потребовали выхода в прямой эфир. В помещение телеканала ворвались люди с дубинками, которые примерно час удерживали сотрудников телеканала «Мир 24» и журналистов других СМИ. Позже они вывели репортеров из здания и проводили до улицы Курмангазы.

Помещения многих редакций на площади Республики разгромлены».

«Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат нацгвардии. Еще 317 силовиков получили ранения», – сообщает МВД страны.

И новости 21:00:

«Силовики сбежали из Алма-Аты. ИХ в городе не осталось, а протестующие возводят баррикады».

К 21:17: «В некоторых районах Казахстана, в том числе в Алматы стал появляться интернет. Здание администрации Алматы догорает».

До сих пор неизвестен ни один лидер, хотя, понятное дело, чувствуется безусловная организация, причём, по всему огромному Казахстану. Посему все требования протестующих пока ещё из области «хотелок» случайных восторженных болтунов, типа выхода на пенсию в 50 лет.

А о лидерах не слышно, а совсем без них дело кончится ничем.