Кто организовал протесты?

Я отсидел почти два года в тюрьме за подготовку государственного переворота в Казахстане.

И вот, собственно говоря, он происходит.

Что я думаю, основываясь на имеющейся информации и собственном видении ситуации?

1. Я ни минуты не верю в самоорганизацию «народных казахских масс». У казахов просто нет подобного опыта. Вообще никакого. Максимум, на что эти массы способны – это на участие в организованном погроме, как это было и в 1986-м году, когда местная элита решила показать зубы Москве. Все последние «эксцессы» типа «языковых патрулей» или избиения дунган были явно инспирированы «сверху». Думаю, что и у этих событий есть заказчики и организаторы (в т.ч. в среднем звене)

2. Пожар запылал с Актау, Атырау и это не удивительно. Потому что там живут адайцы (они называют себя «адаевцы») – довольно беспокойный и пассионарный казахский субэтнос. Желающие могут погуглить информацию о том, как адайцы в 1980х выгнали чеченцев, ещё ранее – били приезжавшую на «комсомольские стройки» молодежь – в 1960х, 70-х.

И, кстати, мало кто понимает, но расстрел в Жанаозене – это публичная порка адайцев со стороны центра.

3. Экономика КЗ – это полезные ископаемые, нефть, газ, цветмет. Большинство предприятий по их переработке принадлежит иностранцам, в основном – Великобритании. Вообще, роль UK в КЗ трудно переоценить. Так, например, бывший премьер-министр UK Тони Блэр (!) был советником Назарбаева (!!). А родной брат Тони Блэра, судья Вильям Блэр осудил к тюремному заключению в Англии оппонента Назарбаева (!!!) – Мухтара Аблязова.

Так что, друзья, все розовые сопли и слюни по поводу противостояния «западные демократии» vs «байский режим елбасы» можете высморкнуть в урну.

4. Когда я в 2012-13 годах занимался аналитикой по КЗ, я решил обойти все аналитические центры по КЗ и Средней Азии в Москве. Обошёл, поговорил с людьми. И выяснил, что все они … ПРОКУПЛЕНЫ НА КОРНЮ Назарбаевым. Ну то есть мне, прямо в глаза транслировали повесточку «Ак-Орды» (резиденция Елбасы). Проводя аналогию, представьте себе, что все экспертные центры по России в США, финансируются через ФСБ/СВР и транслируют американским ЛПР российскую повесточку. Поэтому: никакой объективной информации о том, что происходит в КЗ у российских властей НЕТ. (с чем я их и поздравляю)

5. Казахстанская политика устроена довольно сложно, сложнее российской. Тут накладываются как слоёный пирог, друг на друга – национальные противоречия, меж-жузовые, территориальные (Запад-Север-Юг), родственно-клановые, международные (Россия-Турция-Великобритания-Китай), религиозные, социально-демографические. Это довольно сложное хозяйство, Назарбаев с ним кое-как справлялся, регулярно давая крены, повороты и кульбиты, действуя сам, без России (разумеется). Разбираться в этом _реально_ сложно, лично я себя экспертом назвать не рискну.

6. Русские в КЗ практически официально являются людьми «второго сорта» - их не подпускают к гос.управлению, и какому-то серьёзному бизнесу. При этом какой-то явной дискриминации на низовом уровне как правило нет.

7. Кто организовал протесты? Я думаю, что версии – «Токаев» и «западно-казахстанские элиты» имеют право на существование как по отдельности, так и в сочетании.

8. К чему приведёт решение России о вводе войск?

Смотря как будет реализовано. Ключевой вопрос – будет ли это реализовано ВМЕСТЕ с организаторами беспорядков или нет?

Если ВМЕСТЕ, то довольно быстро всё сойдёт на нет. Даже очень быстро, 2-3 дня. Это может быть «крымский вариант» - «вежливые люди» точечно охладят погромщиков.

Если НЕТ, то придётся помучиться. Впрочем, у казахов нет опыта массового низового противостояния властям, плюс психология «ты начальник, я дурак». В общем, тоже довольно быстро сойдёт на нет. Опыт Жанаозена тому подтверждение.

А вот какие последствия это будет иметь для русского населения Северного Казахстана?

В первом случае – скорее всего никаких. А вот во втором – русские рискуют пожизненно стать «агентами Москвы» и полускрытыми коллаборационистами. Что, без сомнения, плохо скажется на их повседневной жизни.

9. Моё личное мнение: ввод войск в КЗ должен сопровождаться требованиями (со стороны Москвы) о законодательном закреплении роли русского населения в КЗ. Речь должна идти о федерализационных процессах, закреплённых в Конституции. Например – статусах руссконаселённых территорий как республик с правом выхода из КЗ. Иначе – мы обрекаем русских на роль пожизненных заложников очередных «елбасы».