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Московский листок

Госкапитализма и классовая борьба в СССР и России

Опубликовано 07.01.2022 автором Владимир Петлюк в разделе комментариев 1

капитализм экономика государство
Госкапитализма и классовая борьба в СССР и России

Нет ни одного руководителя России, который бы не провинился перед народом, начиная с установления Советской власти. Но передовая наука усматривает за деятельностью вождей борьбу общественных классов. Действительно, в СССР наблюдается ускоренное превращение многомиллионных общественных классов, и такое превращение не могло протекать без классовой борьбы и критики вождей со стороны пострадавших.

За 74 года Советской власти стомиллионное мелкобуржуазное крестьянство просуществовало с 1917 до 1928 гг., а затем стало стремительно превращаться в колхозное крестьянство и наемных государственных рабочих, последние к концу Советской власти становятся основным видом работников физического труда.

Параллельно шло развитие правящего класса - интеллигенции. С образованием СССР преобладала бывшая земская интеллигенция (лидером ее была партия ПСР). Ее сменила советская техническая интеллигенция, а к концу Советской власти ведущую роль заняла научная интеллигенция.

Современные поколения, которые пользуются плодами ускоренного исторического развития, должны быть благодарны своим отцам и дедам за то, что те вынесли тяготы классовой борьбы и ускоренного исторического развития, а не искать виновных, так как никто не понимал, что происходит со страной.

Сейчас важно точно определить научное содержание современного периода исторического развития России и предсказать суть его дальнейших изменений. Надежду на мирный характер изменений дает история классовой организации человечества, которая продолжается более 6 тысяч лет, обеспечивая прогрессивное развитие людей, и которое на раз происходило без революций.

Здесь надо обратить внимание, что прогрессивное развитие общества выражается в изменении форм именно трудящегося класса, как основы общества, а общественные формации начинаются с одного трудящегося класса, а заканчиваются новым, пришедшем на смену первому.

В истории человечества не раз возникали острейшие классовые противоречия, которые разрешались не путем революции, а путем уравнения распределения. Таковы реформы Ликурга, Ромула, Солона и других.

В земледельческие эпохи труд пахаря на своей земле был источником дохода, а потому земля в общинах не раз подвергалась уравнительному разделу и переделу. Сегодня наемный труд за заработную плату служит источником дохода, а значит уравнение зарплат и будет средством ликвидации социального неравенства, а экспроприация собственности на данном этапе не потребуется.

На возможность такого разрешения нынешнего противоречие указывает теория госкапитализма, разработанная основоположниками марксизма.

С точки зрения марксизма, СССР и РФ – это две формы государственного капитализма, которые обладают одним негативным свойством – абсолютным перенакоплением, при котором общественные средства производства, общественный капитал, достигает такого уровня концентрации, что он предприятия разоряются от снижения нормы прибыли, а потому возникает растущий спрос на рынке рабочей силы, что сопровождается неудержимым ростом зарплат. Рост зарплат разоряет общественное производство и сокращает время существования государственного капитализма.

Отсюда следует, что для пресечения негативных процессов в экономике и нарастания классовых противоречий в современной России необходимо ликвидировать вредное влияние рынка рабочей силы на формирование зарплат путем неизменных государственных окладов. Это будет означать ликвидацию наемного труда и первый шаг от государственного капитализма к коммунизму, как предсказывал Ленин.

Итак, в прошлых трагедиях России нет вины личностей, а есть тяготы классовой борьбы в результате ускоренного развития по причине установления в России государственного капитализма, а для окончания современной борьбы классов необходим переход от государственного капитализма к коммунизму путем внедрения неизменных государственных окладов.



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Всего комментариев к статье: 1
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шал кет
нооскоп написал 07.01.2022 00:32
Братья, ну очистите пространство от этого теоретика-недоучки. Не всякую глупость стоит публиковать. Страдает имидж форума, начинает казаться что левые вообще придурки.
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