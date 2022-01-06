Поздравление В.Путина и Г.Зюганова почти ничем не отличаются

Так президент продолжает читать новогоднее обращение к народу. И действительно ещё очень много. "Но этот год мы прошли достойно". Кого под словом "мы" он имел ввиду? Возможно своих друзей? Народ - то уже 10 лет не имеет никакого достоинства. Доходы падают и самое главное, что они и так были нищенскими, а сейчас и подавно на основе роста цен, тарифов и даже штрафов. И им всё мало. Когда же это кончится?

"Главная заслуга здесь принадлежит именно вам - граждане России. Это результат вашего, дорогие друзья, напряжённого труда". Вот только эти граждане по вашей милости работают в качестве рабов, а сливки снимают ваши друзья, которые миллиарды выводят за пределы страна. Народ - то что имеет от напряжённого труда? Нищенское сосуществование.

"Каждый на своём месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и много больше, помочь тем, кому особенно трудно. Сердечное вам спасибо". Странный все-таки у нас президент. О каком долге он говорит? Человек на рабочем месте стремится хоть что - то заработать и плевал он на соседа. Сейчас всем трудно, кто не входит в чиновничий коллектив. Замучаешься помогать потому что всем трудно. Даже среди олигархов и воров нет взаимопомощи. Каждый стремится переиграть соседа и захватить его активы. Если бы Ельцин так говорил, то я бы сказал, что он с глубокого похмелья, но Путин вроде не пьёт.

"В такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание, стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране". О каком созидании можно говорить, когда власть закрыла десятки тысяч предприятий, миллионы людей бродят по стране в поисках работы. Ни одно изделие не собирается без импортных компонентов, даже картофель завозим, не говорю об электроники. Переплачивая в несколько раз закупаете чипы через третьи страны, которые не плохо навариваются на нашем техническом отставании. О личных планах сегодня никто не говорит и даже не думает, не то время и не то государство. Личные планы есть только у чиновников, депутатов и воров. И все они сводятся к одному как можно больше украсть бюджетных средств. Попробуйте опровергнуть? Уже подошли к тому, что силовики стали массово задерживать тех, кто осуществляет личные планы. А у народа один план, как при этой власти выжить. О пользе обществу народ не думает, потому что в России нет общества, есть группы по интересам, а интерес один - деньги. Интересно знать, интересовался президент, какие фильмы создают наши кинематографисты и на какой платформе. Деньги, деньги, деньги, которые приводят к похищению детей, взрослых, убийствам даже родственных душ. А вот олигархи и чиновники, которые выводят из страны миллиарды долларов принесли хоть какую - то пользу народу и стране? И где же этот настрой на созидание? Президент к кому обращается, к нищему народу, но у него нет денег, а без денег в нынешней России ты никто.

"И встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но всё же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих". Вот здесь президент прав на все сто процентов. Судьба народа и страны зависит только от нас. Не надо задницу греть на холодной печи, а идти голосовать и не ногами, а головой. Газ - то дорожает и дров уже не купишь. Зарплаты не хватит, чтобы запастись дровами на зиму. Президент об этом не думает, да и не знает как живут люди в сельской местности.

"От того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно берёмся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов". Это он о чём? О каких приоритетах говорит? Главный приоритет в народе - выжить. Правда удаётся далеко не каждому.

"Из этих результатов будет складываться реализация общенациональных планов. Их главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию ещё более сильной, и только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание Родины". Более бестолковой фразы придумать сложно. "Из результатов" каких? У народа нет никаких результатов, есть только нищета. А что разве Россия уже сильная? У нас нет друзей и сторонников, одни враги, даже на Китай нельзя рассчитывать. У них есть результаты и с каждым годом улучшается жизнь народа. А мы ракету "Ангара - А5" не можем вывести на расчётную орбиту, и при этом в СМИ ушла информация об успехе запуска. От лжи наша власть никак не может освободиться. Чиновники все на месте и нет виновных. Вот это и есть наше развитие и процветание. Возможно автоматика подвела купленная за границей. Это моё предположение.

Россия за последние 21 год так расцвела, что среди развитых стран занимает первое место по убыли населения. Кто - то умер из - за отсутствия врачей, кто - то покинул Родину по причине того, что президент всё время заботится о народе и процветании. Народ тошнит от такой заботы. Кто не верит послушайте в интернете А.Караулова - "Эпопея монтажёра Димы".

Не могу не вспомнить о наших коммунистах. Через газету Геннадий Андреевич поздравляет народ с Новым годом, обращаясь "Дорогие товарищи!" А президент обращается "Дорогие друзья!" Вторая фраза читается так:"В эти радостные дни, собравшись семьёй за праздничным столом, мы строим планы и загадываем желания". Для кого эти дни радостные? Для меня нет и для моих сельчан. В эти дни деревни вымирают даже собаки не лают, потому что не на кого. Как можно организовать праздничный стол если зарплата 15 - 20 тысяч рублей и пенсия не более 15 тысяч. Отпразднуешь и месяц будешь лапу сосать. У нас план один, когда коммунисты примут меры заменить и президента, и правительство на человека, который действительно будет заботится о народе, стране и не говорить пустые сова. Чиновники, депутаты, конечно, строят планы. Как распорядиться миллионами полученными за ушедший год и удвоить содержание. В настоящей России загадывают желания только дураки и богатые. И дальше Зюганов пишет: "Мы верим в чудеса". Дожил главный коммунист России до того, что верит в чудеса. Куда мы идём с такими депутатами?

"В 2022 году мы будем отмечать столетний юбилей нашей Великой Родины. Рождённые в СССР, дети войны, наследники Великой победы, мы гордимся вашим подвигом". А где эта великая Родина? Примерно 30 % населения уже не знает что был СССР. С кем вы будете отмечать? Ветеранов то уже не осталось, а вы так и ничего для них не сделали, разве что языком. На выборах коммунисты получили 15 новых депутатов и по этому поводу он пишет: "Мы всё сделаем, чтобы их доверие оправдать!" Поздравление В.Путина и Г.Зюганова почти ничем не отличаются.