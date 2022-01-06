Государство борется с проблемой, которую само же и создало

В Москве задержали женщин, которые изготавливали и продавали поддельные справки медотвода от вакцинации.
Полицейские прикинулись покупателями и договорились о встрече возле метро "Октябрьское поле" с курьером. Через него и вышли на продавщиц. Стоимость одной подделки – 5000 руб.
Документы отдали на экспертизу, в результате которой подтвердилось, что справки является поддельной. По предварительным данным, подозреваемые предлагали приобрести фальшивые документы в мессенджере. Женщины самостоятельно заполняли бланки и ставили поддельные печати, после чего отправляли заказ покупателю курьером.
Возбуждено уголовное дело о подделке документов. Двое подозреваемых в ее изготовлении — ранее судимая 50-летняя женщина и 25-летняя девушка — задержаны, обе находятся под подпиской о невыезде.
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Конечно, фальшивые справки - это нехорошо. Но когда эти пустые бумажки - подумакешь, медотвод от вакцинации! - стали предметом криминального бизнеса?
И нет ли в этом вины государства - на пустом же месте возник криминальный бизнес...
А.Б.
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они же не лайк ставили вконтакте написал 06.01.2022 11:17
А девушка в метро которая защищалась от быдлоты напавшей на нее сидит в тюряге! как и тысячи невинных людей, отправленных псами-садистами карателями в погонах по тюрьмам.
куда ведут рабов псы-каратели-погононосцы написал 06.01.2022 11:13
Например есть статья, одного крупного КГБшника, который после статьи уехал на 25 лет в Америку!
В статье рассказывается ... и про войну с Украиной из за Крыма и Донбаса! и опора на чиновников (вертикаль и ЕР), и создание максиманого АДА для народа, под видом "дикого капитализма", и принятие совершенно дебильных законов против народа, и популяризация СССР и социализма (как на этом сайте) - статья вышла в 1996 году в газете "Совершенно Секретно" (глав.реда потом убили А.Боровик - авиакатастрофа, как с Лебедем.) - ну конечно, то что Андропов часто говорил на летучках про доктрину Даллеса, это случайное совпадение, и то что "операция Голгофа" основывается на доктрине Даллеса и Гарвардском проекте (не тем что в сети написан, а тем что описал Г.Климов в романе "Князь мира сего").
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Если мозги еще не атрофировались, то по теме данного "заговора", который мы переживаем лично, нужно прочесть так же "Гласность и Свобода" С.Саркисьянца и "Истоки нашего демократического режима" О.Гречневского, ну а "Власть в тротиловом эквиваленте" читать в электронном виде из интернета нет смысла, КГБшники удалили оттуда куски того что им не приятно, что былюдти знали, нужно покупать бумажный вариант, не уверен что там будут эти фрагменты, автор Полторанин по моему Михаил.
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Для справки если логика работает, можно подумать ПОЧЕМУ В МОСКВЕ год точно не помню ОКОЛО 1985-1986 МОЖЕТ И РАНЬШЕ, ТАК ВОТ - В МОСКВЕ ВСЕГО ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ! ВО ВСЕЙ МОСКВЕ - ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ - ИЗ ВСЕХ МАГАЗИНОВ ИСЧЕЗЛИ ВСЕ !!! ПРОДУКТЫ !!! БУКВАЛЬНО ОТРЕЗАЛО.
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для тупых - объясню: НЕВОЗМОЖНО без оперативного вмешательства УКАЗАНИЙ САМЫХ ГЛАВНЫХ НАЧАЛЬНИКОВ - запретить всем заводам и фабрикам выпускать торты, баранки, пряники, да что угодно .... разом исчезли ВСЕ ПРОДУКТЫ!
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без указаний КГБ и ПАРТИИ такой финт не провернуть, и исчезли продукты на годы!!!
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до самого отпуска цен Гайдара, когда батон белого стал стоить 100 советских рублей в 1990 году!
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зачем людей ограбили ? обнулив вклыды в СберБанке. потом годами не платили зарплату, заводы приватилировали побыстрому и на метал порезали и в китай продали, куда делось золото партии тысячи тонн золота!
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Потом театральный ГКЧП - тоже могу рассказать, как якобы "простые люди" сдвигали (подогнанные ночью зараннее) троллейбусы у начала Калининского проспекта - ДВИГАЛИ ИХ РЕДУТОМ! (как паркет кладут).
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для любознательных есть несколько сайтов: на Свободе статьи про КГБ, у Гордона (в Украине который) серия статей про КГБ, сайт ПУТИНИЗМ КАК ОН ЕСТЬ и ПУТИН ВОР, а так же ЖЖ osinov.livejournal.com
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А если кратко - ЧКГБ - готовило слив СССР с 1968-1967 гг - начало готовить, например в первых выпусках киножурнала "ФИТИЛЬ" - людям доходчиво рассказывали как можно обогащаться обманывая государство - при этом ЗАКОННО! тогда появилиь первые "цеховики"
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Особо интересна линия как выводили валюту на финансирование "НУЖД" кгб/свр/гру и якобы кпсс (на самом деле ясир арафат, красные бригады, сандинисты никарагуа, и тд. по всему миру).
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Папа жены карнавального этим занимался с 70х годов - живет в Лондоне сейчас.
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когда кто то сомневается в заговоре - этот человек просто прогматик не знающий фактов.
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например кто поверит что серые (пришельцы заключившие с США договор) - СЕГОДНЯ ВАКЦИНИРУЮТ ПЛАНЕТУ (якобы для сокращения населения - см. "Джорджийские Скрижали"), на самом деле вакцинация преследует сразу вагон важных целей их так много что тут я описывать не буду, в любом случае, если народы не прекратят эту АФЁРУ - цивилизации хана. как и всем погононосным псам-карателям и их хозяевам чиновникам-уголовникам. выживут единицы и не факт что богачи или вооруженные до зубов псы.
Буратино написал 06.01.2022 10:54
Ни кто виноват, ни что делать, а опять пук в лужу. Иди с митиной любезничай, честное слово