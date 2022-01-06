Государство борется с проблемой, которую само же и создало

В Москве задержали женщин, которые изготавливали и продавали поддельные справки медотвода от вакцинации.

Полицейские прикинулись покупателями и договорились о встрече возле метро "Октябрьское поле" с курьером. Через него и вышли на продавщиц. Стоимость одной подделки – 5000 руб.

Документы отдали на экспертизу, в результате которой подтвердилось, что справки является поддельной. По предварительным данным, подозреваемые предлагали приобрести фальшивые документы в мессенджере. Женщины самостоятельно заполняли бланки и ставили поддельные печати, после чего отправляли заказ покупателю курьером.

Возбуждено уголовное дело о подделке документов. Двое подозреваемых в ее изготовлении — ранее судимая 50-летняя женщина и 25-летняя девушка — задержаны, обе находятся под подпиской о невыезде.

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Конечно, фальшивые справки - это нехорошо. Но когда эти пустые бумажки - подумакешь, медотвод от вакцинации! - стали предметом криминального бизнеса?

И нет ли в этом вины государства - на пустом же месте возник криминальный бизнес...

А.Б.