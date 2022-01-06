В КПРФ предложили вернуть в регионы налоги за последние 10 лет

Депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов предложил федеральному центру вернуть регионам изъятые за последние 10 лет налоговые доходы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий требует изменить бюджетную политику России по нескольким направлениям:

– Прекратить одновременно госдолг и средства в Фонде национального благосостояния. Деньги от нефтяных сверхдоходов должны быть направлены на развитие экономики, на здравоохранение, образование, на адресную помощь беднейшим слоям и самым незащищенным. Заложить в бюджете реальные меры по борьбе с ростом цен на продукты питания и ГСМ, – перечислил он.

По мнению депутата, без этих изменений «страна постепенно зайдет в тупик и глубокий кризис».

Напомним, недавно Щапов также выступил с предложением реструктурировать долги по советским вкладам, при этом пояснив, что ссылку на то, что сумма этих долгов огромна, он считает несостоятельной.

– Правительство указывает, что для выполнения обязательств перед гражданами понадобится колоссальная сумма — 150 триллионов рублей, это почти полтора ВВП страны. Это действительно огромные деньги, но это не значит, что государство может отказаться от своих обязательств, – отмечал депутат. – У нас, например, есть регионы, которые должны больше, чем их ВРП, и никто не снимает с них обязательства рассчитаться по долгам; есть компании, которые должны две, три и более валовых выручки, но никто им не прощает долги. Ситуации с задолженностью такого размера возникают регулярно, и есть наработанная десятилетняя практика их урегулирования.