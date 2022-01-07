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Московский листок

Казахская революция: "жандарм Европы" измельчал до постсоветского пространства

Опубликовано 07.01.2022 автором Игорь Олин в разделе комментариев 1

капитализм рабочий
Казахская революция: "жандарм Европы" измельчал до постсоветского пространства

Если мирный протест в Белоруссии удалось задушить миллиардными кредитами режиму Лукашенко, то для подавления народного восстания в Казахстане пришлось срочно высылать войска ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности во главе с РФ), так как сил и преданности казахской армии для сохранения власти наследников Назарбаева может не хватить. Казалось, бунты и революции канули в лету вместе с двадцатым веком. Казалось, молчаливые аплодисменты на площадях, букетики к местам убийства оппозиционно настроенных граждан, вставание в носочках на скамейки - последние доступные современному обществу инструменты давления на оборзевшую власть буржуев, жуликов и лжецов.

 

Однако пример Казахстана опроверг эти почти устоявшиеся штампы. Горе-политологи всяких мастей, наводняющие интернет словно идущий на нерест лосось, предсказывали всё кроме того, что в самой с их точки зрения крепкой и благополучной автократии на территории бывшего Союза население возмутится привычному ограблению. Всего-то вдвое подняли цены на сжиженный газ - и что? У нас вон стройматериалы и продукты настолько же подорожали, так люди только пояса затянули. А казахи не просто прокричали сдавленным петухом в интернете, а вышли на улицы и начали брать управы, отделы полиции, телевидение.

 

В феодальную старину таких по закону называли ворами, в расстрелянном в 1962г. Новочеркасске - антисоветчиками, а в капиталистическом настоящем - террористами. Тридцать лет в Казахстане правит клика Назарбаева, подмявшая под себя экономику, выступающая откупщиком всего народного хозяйства страны; полностью зачистившая политическое и информационное поле, что муха без одобрения Елбасы не пролетит; выдавившая из страны национализмом сотни тысяч русских людей; расстрелявшая рабочих-нефтяников Жанаозена с лёгкостью, с какой усталый барин убивал ворон в собственном поместье. И вдруг ни с того ни с сего по всем казахским городам и весям взялось столько террористов, что на их подавление президент Токаев вызвал иностранные войска?

 

России делать нечего, будет казахским властям помогать в их борьбе с народом-"террористом". Кроме нескольких диктатур на обломках советской империи других друзей у Российской Федерации нет. Зато есть старая слава "жандарма Европы" - традиции военной помощи монархическим государствам, трещавшим от ударов своих собственных, бесправных и обобранных, граждан. Эта помощь тогда продлила агонию монархий на полвека. Есть опыт подавления выступлений народных масс в Венгрии, Чехословакии, Польше, что помогло протянуть так называемым "народным демократиям" до конца 1980-х. Думается, российская поддержка режимов Назарбаева и Лукашенко позволит тем также ещё какое-то время просуществовать, хотя исторический итог их ясен - крах, рано или поздно.

 

Ну кто бы отвернулся от России, являй она собой пусть не идеальное, но относительно привлекательное государство? Когда её экономика работала бы на развитие, новые возможности для различных групп населения, а не только на обогащение "двухсот семей". Когда бы в её политическом пространстве присутствовали разные партии и движения с реальной конкуренцией идей, а не опереточный парламент с петрушкиной оппозицией. Если бы элита сумела выстроить понятный образ будущего, к которому возникает желание стремиться у большинства граждан, и обозначила пути его достижения, а не заводила изо дня в день осточертевшую лживую пропагандистскую пластинку, как всё распрекрасно и только враги вокруг мешают установить окончательный рай на земле. Будь здесь реальное уважение к людям, а не помыкание, манипулирование, запугивание. Но есть то, что есть, поэтому пока Россия привлекательна исключительно для диктаторских режимов, угрожающих рухнуть без внешних подпорок.

 

Но является ли это достаточным основанием направлять наши войска не на защиту дружественного государства от иностранного вторжения, а на защиту прогнившего политического режима от объявленного террористом собственного народа? 



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Всего комментариев к статье: 1
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По приказу глубинного государства предатели - власовцы
зам написал 07.01.2022 00:33
посорили нас в 2008 году с Грузией
в 2014 году с Украиной
в 2022 году с Казахстаном
Далее везде?
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