Петля все туже вокруг Кремля. Дело осталось за трудящимся России

Автор этих строк убедился еще раз, что выбрал правильную сторону истории. К примеру, он писал в недавней статье «Тоталитаризм разрушает Россию», что: «… Да и забитость Средней Азии преувеличена, и классовая ситуация там похожа на подземный пожар. И когда этот пожар вырвется наружу; он сожрет все на своем пути. Ах, скажут тамошние трудящиеся, Путин поддерживал всех этих баев-падишахов с золотыми статуями на фоне гигантской нищеты?!.. Но тогда и идите со своей дружбой подальше. Поэтому российский тоталитаризм гадит везде; и загоняет страну в тартарары…»

И вот, общеизвестные события в Казахстане. Более того, единороссы с войсками ОДКБ могут втянуться во всю эту историю по горло; и уже и казахи, наряду с белорусами, начнут ненавидеть такую Россию. Остается уповать, что демократически настроенные соседи понимают разницу между режимом и народом. Понимают, что никакой разницы между Путиным, Лукашенко и Назарбаевым не существует.

Кстати, всякие Соловьевы-Киселевы еще смеют называть Путина «международным стратегом». Позорище! Единороссы начинают ссыпаться не только во внутренней политике, но и во внешней. Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, а что уж говорить о Прибалтике или Грузии в смысле послесоветского пространства. Разумеется, только современный Советский Союз исправит положение, и о чем подробнее ниже.

А что касаемо методов, то борьба с буржуазным «черным интернационалом» выходит на первый план. К примеру, российские социалисты должны заявить четко, что мы ПРОТИВ империалистического вторжения ОДКБ. Казахи должны сами решить свою судьбу.

***

Провластная истерия не заставит себя долго ждать. Все пойдет в ход при освещении этих событий – от «агентов запада» до «диких националистов» – лишь бы остановить демократические преобразования. Но пролетарски интернациональная позиция российских социалистов должна быть твердой. Осуждение всякого вторжения, это раз; и ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, это два. Кто ж спорит, что о социалистической революции говорить рано, и она произойдет сначала в более развитой России – но вот поддержка парламентской республики в Казахстане назрела и перезрела.

И уже не столь важно, затеял ли Токаев всю эту кашу против Назарбаева, а потом переборщил; или все пошло спонтанно. Это уже исторически не принципиально, потому что джинн демократии вырвался из бутылки тоталитаризма. Даже если Токаев приберет власть к рукам, и даже с помощью войск ОДКБ или кремлевского спецназа; народ получил заряд свободы. Ситуация будет висеть на тонком волоске постоянно; и хуже, чем в Беларуси. А если Токаеву не упасться справиться быстро, и все пойдет дальше, так еще лучше. Так что лозунг парламентской республики, и с максимальным умалением полномочий президента, должен быть поднят на щит непременно.

Вот сейчас начнут тыкать в пылающие машины; и мол, если «потакать молодчикам, то будет еще хуже». Куда хуже-то?!.. Уже рабочих расстреляли в упор в Жанаозене. Лучше мучительные, но преобразования, чем ужас без конца. Поэтому всякий порядочный социалист должен поддержать события в Казахстане; и чтобы стимулировать к подобным изменениям и российских трудящихся.

Вопрос актуален в последнем контексте не менее, а даже более. Пора, наконец, разобраться и с «угрозой распада России», и столь любимым жупелом единороссовских пропагандистов. Распад какой России - буржуазной?!.. Да и черт с ней! Но именно для того, чтобы создать социалистическую Россию. Так в том-то и проблема, что некоторые так называемые левые начинают играть в шовинистические игры. Послушать того же Зюганова, так большего защитника «земли русской» и не найти. Но подождите, если следовать такой логике, то и царскую империю не надо было разваливать. Но тогда и Советский Союз не появился бы. «Коммунист», мать иху.

Или хрен редьки не слаще. Мол, мы за перемены – но за такие медленные, постепенные, законопослушные – чтобы ни-ни против царя-батюшки. Но поздно пить боржоми. И экономика, и политика всего СНГ покатились к чертям собачим; и Украина, и Молдова, и Беларусь, и Казахстан тому наглядный пример. Так что нечего закрывать глаза на очевидное. Скорее всего, расклад и в России выйдет радикальным – и чему быть, того не миновать!

Сама жизнь показывает и, если власть не хочет по-человечески хотя бы в виде честных выборов – получит по макушке по-другому, и смотри новости. Прогресс не остановить. Поэтому, абсолютно естественно, что и Россия пойдет за Казахстаном, и даже еще лучше в виде социалистической революции. И единороссам, и назарбаевцам надо было думать раньше, и до ковида с инфляцией. А сейчас за что боролись, но то и напоролись.

Но автор озабочен даже не столько властью, – с этими все ясно, хватать и не пущать, и загонять себя в яму еще глубже, - сколько с так называемыми левыми. Когда все рушится, буржуазия призывает именно ренегатов замазывать глаза трудящимся. Разумеется, не нужно наступать на эти грабли.

Во-первых, КПРФ уже полный отстой; потому что зюгановцы прикидываются патриотическими идиотами намеренно. Мол, мы защищаем русскую землю-матушку от поганых либералов. Но когда тычешь им в нос, что речь идет уже о создании СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ в результате протеста; в частности, в виде поголовных советских республик вместо нынешних бесправных регионов – тогда зюгановцы забиваются под лавку, и молчат до посинения. Кстати, некоторые занимаются тем же и на этом сайте. И остается в сухом остатке, что КПРФ выступает против всякой демократии - и советской в том числе! А это, разумеется, поддержка олигархов и единороссов. Вот и весь подлейший финт.

Во-вторых, объявилась новая напасть – «оппоненты вообще». Мол, да что разговаривать о советских муниципалитетах с кластером МУП, и именно ВЕДУЩИХ К СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (куда уж масштабнее-то?!) – потому что это «мещанство». А почему?.. А черт его знает! Ну, не нравится конкретика, а хочется «за все хорошее против всего плохого». Тогда и никакой работы, и никакой ответственности. Вот слыть «левым» модно – а делать что-либо практически, ни-ни.

Поэтому что одни, что другие якобы левые должны получить по лбу. А вот современный Советский Союз будет состоять из поголовных советских республик вместо нынешних бесправных российских регионов – и видя такой расцвет и демократию, и окружающие страны начнут присоединяться на подобных и равных основаниях, и Казахстан в том числе.

***

Да, среди протестующих будут мародеры и насильники. Так Назарбаев и создал их нищетой для бедных и богатством для избранных. И можно гарантировать, что официальные СМИ будут показывать именно таковых.

Но российские социалисты не должны ловиться на эту примитивную удочку. Несомненно, это цельный, массовый, социальный протест. Не будет таких протестов, буржуи сядут на голову вообще. Поэтому, хотя бы на будущее надо осудить ввод империалистических войск и призвать к парламентской республике. Друзей помнят в трудные времена.

Да, этот нынешние выступления могут быть задавлены в силу неорганизованности и спонтанности. Но прежний «рай» уже не будет; а вот своеобразная большая и более злая Беларусь будет, и готовая ударить по верхам в любой момент.

Итого, СНГ ссыплется. Это уже не случайность, а закономерность. Петля все туже вокруг Кремля. Дело осталось за трудящимся России. Если та же инфляция не будет остановлена к весне – а она не будет – и русские зашевелятся. И если мы поддержим казахов даже морально в рамках пролетарского интернационализма уже сейчас – нам воздастся сторицей. Тем легче создать модернизированный и современный Советский Союз.