Может ли вообще дело дойти до социалистической революции, то есть перехода государственной власти из рук капитала в руки рабочего класса? В данное время - нет. Для этого требуется общенациональный кризис. Что это означает? Это означает, что мало, чтобы "низы" не хотели. Этого недостаточно. Необходимо, чтобы "верхи" не могли. В Казахстане и в других бывших советских республиках "верхи" всё ещё могут.
Вопрос заключается в том, что может послужить причиной общенационального кризиса?
Вся история пролетарских революций 19 и 20 веков показывает, что ею является война. Война между французской империи Луи Бонапарта и Германией Отто фон Бисмарка привела к Парижской Коммуне, которая продержалась два месяца.
Первая Мировая война привела к победе социалистической революции в России и построения социализма, который продержался 70 лет. СССР был, образно говоря, первой ступенью космического корабля - коммунизм, который вывел человечество из идиотизма частной собственности.
История своим собственным развитием готовит вторую ступень коммунистического корабля - новую социалистическую революцию, которую породит Третья Мировая война.
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Сергей Ковальчук написал 07.01.2022 08:39
Данному Рождеству Христову предшествовало знаменательное зимнее Солнцестояние 21 декабря, 21 года, 21 века. А это уже символ и знак от самого Живого Космоса = Бога - о том, что наступает момент исторического коренного перелома. Такое совпадение на фоне попытки окончательного утверждения явной сатанической власти на Земле, продолжающейся с 2019 года по настоящее время, абсолютно не случайно. В этот день Солнечного зимнего Солнцестояния нашел на просторах Нашего Отечества созвучный душе и Нашему Русскому = Советскому Духу стих неизвестного автора, который я целиком и полностью поддерживаю. В данном стихе дан ответ, что ожидает всех нас в последующих годах Большого Перехода от ветхого к Новому Миру – начиная с 2022 года, года 100 летнего юбилея утверждения первого СССР на Земле.
В скобках только добавляю немного от себя:
Солнца новый поворот
К новой жизни нас зовет. (в эру Водолея)
Солнце (Живой Космос), дай планете Мир!
Сатаны закончи пир!
Войны, хаос, кровь, страданья,-
Обрати от нас вниманье!
Молим свет послать стране,
Чтоб не сгинула в войне!
И в овечьей шкуре волки
Чтоб народ не сбили с толку!
Лица власти (мировой на всей Земле) – замени,
Выбор лживый (утверждение нового мирового порядка сатанического) – отмени!
Приведи родного к власти (Единого в Духе с Богом и Советским = Русским Духом),
Чтоб закончились ненастья!
И в грядущий Новый Год
Солнца расточающего тьму (расточение через апокалипсис, заповеданный Иисусом Христом, сатанистов и утверждение Рая на Земле для всех созревших Зерен)
Ждет весь наш народ и
Народы всей Земли! (выход из сатанической «точки» на просторы истинно Нового Мира Воскресшего Духовного СССР 2)
Выражаю Веру и Надежду, что исполнение данного пожелания начнется именно с этого 2022 года, с года 100 – летней годовщины образования первого СССР. Хватит нам в «точке» одной Земли находиться, - созрело Человечество, чтобы на просторы всей Вселенной = Живого Космоса выходить.
Еще раз всех единых в Праведном Духе - с Рождеством Христовым, дарующем Веру и Надежду на исполнение всего самого Доброго и Хорошего!!!!!!!!