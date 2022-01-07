Может ли вообще дело дойти до социалистической революции, то есть перехода государственной власти из рук капитала в руки рабочего класса? В данное время - нет. Для этого требуется общенациональный кризис. Что это означает? Это означает, что мало, чтобы "низы" не хотели. Этого недостаточно. Необходимо, чтобы "верхи" не могли. В Казахстане и в других бывших советских республиках "верхи" всё ещё могут.

Вопрос заключается в том, что может послужить причиной общенационального кризиса?

Вся история пролетарских революций 19 и 20 веков показывает, что ею является война. Война между французской империи Луи Бонапарта и Германией Отто фон Бисмарка привела к Парижской Коммуне, которая продержалась два месяца.

Первая Мировая война привела к победе социалистической революции в России и построения социализма, который продержался 70 лет. СССР был, образно говоря, первой ступенью космического корабля - коммунизм, который вывел человечество из идиотизма частной собственности.

История своим собственным развитием готовит вторую ступень коммунистического корабля - новую социалистическую революцию, которую породит Третья Мировая война.