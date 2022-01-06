Казахстанские протесты начали подавлять в центре Москвы

6 января члены левых организаций Москвы (ОКП, РКРП, "Рабочий контроль") собрались мирно у памятника А.С. Грибоедову на Чистых Прудах, что неподалеку от посольства Казахстана, чтобы выразить поддержку рабочему классу Казахстана и их требованиям - с плакатами и флагом Всемирной Федерации Профсоюзов (ВФП).

Только успели зачитать заявление, как появился автозак с полицейскими. Никто из них, по обыкновению, не представился, и начали "винтить".

Как сообщают очевидцы, людей потащили грубо, активиста А.Зимбовского волочили по земле, пожилых людей били по ногам.

На вопрос, в какое отделение везут - не ответили. Один из старших у полицейских крикнул, что по новому закону о полиции они не обязаны представляться. Спасибо, что не прошла поправка стрелять без предупреждения.

Задержано больше 10 человек. Основную часть задержанных отвезли в ОВД Мещанское, Сидоренкову в Хамовники. Часть людей отпустили после составления протоколов. Наиболее пострадавших, например, т.Зимбовского, оставили на ночь, что лишит их возможности "снять" побои в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Послезавтра суд.