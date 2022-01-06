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Московский листок

Бизнес-элита Казахстана бежит из страны в Европу

Опубликовано 06.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Казахстан, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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2 Бизнес-элита Казахстана бежит из страны в Европу. Улетели уже 10 бизнес-джетов друзей Назарбаева

3 Наши эксперты сходятся в одном – Токаев берет власть при помощи "ограниченного контингента ОДКБ" https://forum-msk.org/material/news/1...

4 В КПРФ предложили вернуть в регионы налоги за последние 10 лет https://forum-msk.org/material/news/1...

5 В Москве задержали женщин, которые изготавливали и продавали поддельные справки медотвода от вакцинации. https://forum-msk.org/material/news/1...

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Бизнес-элита Казахстана бежит из страны в Европу
Бизнес-элита Казахстана бежит из страны в Европу
06.01.2022
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06.01.2022
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