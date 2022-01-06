Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Казахстан, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 ОДКБ направит в Казахстан "ограниченный контингент" https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Бизнес-элита Казахстана бежит из страны в Европу. Улетели уже 10 бизнес-джетов друзей Назарбаева
3 Наши эксперты сходятся в одном – Токаев берет власть при помощи "ограниченного контингента ОДКБ" https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В КПРФ предложили вернуть в регионы налоги за последние 10 лет https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В Москве задержали женщин, которые изготавливали и продавали поддельные справки медотвода от вакцинации. https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Российские и зарубежные хоккеисты резко раскритиковали назначение Ротенберга главным тренером СКА
7 Россия собралась инвестировать в «Талибан»
8 Депутат Останина рассказала о планах внести проект о запрете в кино гомосексуальных сцен
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