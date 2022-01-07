Такие в России следствие и суд даже в Москве, а что уж говорить о глубинке

Моим постоянным читателям известно имя адвоката Алексей Суханова – он защищал Кирилла Барабаша по делу ИГПР ЗОВ до тех пор, когда его избили приставы Тверского суда под одобрительный гогот так называемых судей. Мало этого, эти судьи ещё и добились лишения Алексея адвокатского статуса.

Оставшись без средств существования, Суханов вынужден был уехать жить на родину к уже больной матери в Пермский край (Чердынский район, село Редикор, на 2010 год в селе всё ещё оставалось 200 жителей), где начал расширять хозяйство. Но думая о том, на какие средства он может жить, Алексей решил помочь делу охотой, а поскольку ближайший охотничий магазин находился в 320 км в Перми, а машины у Суханова нет, то он при переезде с помощью перевозивших его в село друзей закупил охотничье снаряжение и припасы на долгое время, причём, припасы с запасом покупали ему друзья. При приезде к матери все купленное долго лежало в пакетах из магазина, и хотя это и не имеет какого-то особого значения, но сейчас уже трудно сказать, всё ли сохранилось или посещавшие Алексея односельчане часть чего-то скоммуниздили.

А сейчас напомню читателям события уже почти 10-летней давности, рассмотренные мною в статье «КАСТА НЕПРИКАСАЕМЫХ: ФСБ» http://www.ymuhin.ru/node/871/kasta-neprikasaemykh-fsb. Бывший майор милиции, и к тому времени уже адвокат Суханов, работая в Магадане и исполняя свой адвокатский долг, попытался пресечь деятельность банды из работников ФСБ, торговавшей наркотиками и воровавшей с приисков золото, «накативших» на его подзащитную. Для фашистской власти это рядовое дело, как говорится, «при расследовании ни один бандит из ФСБ не пострадал», но Суханов, понятно, вынужден был покинуть «солнечный Магадан». И как теперь становится понятно, простить ему то, что он «потянул мазу» на ФСБ, не смогли. Из чего это следует?

В их районе было разоблачено нелегальное производство местными охотниками стволов для оружия, и есть основание предполагать, что эта мастерская существовала под прикрытием ФСБ. Заметьте, ни каких-либо взрывчатых устройств, ни снаряжения боеприпасов мастерская не производила – мастер только сверлил стволы. И этот мастеровой охотник совершает хитрый финт, впрочем, понятный всем, сталкивающимся с ментами, - понятный до тошноты - он признает свою вину (а куда деваться?) и за незаконный оборот частей оружия «по соглашению с правосудием» получает меньше меньшего предела, да ещё и условно. Но взамен показывает следствию, что Суханов однажды продал им порох, которым этот охотник снарядили «минимум один охотничий патрон». И теперь Суханова обвиняют по статье 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», по которой ему грозит «лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей».

Причём, сам Суханов никогда никакой порох этому преступнику не передавал, но ни следствие, ни суды не принимают от него никаких доказательств его невиновности. Но кого это может удивить? Такие в России следствие и суд даже в Москве, а что уж говорить о такой глубинке?

Но давайте, как и следствие, и суды, проигнорируем всё, что говорит Алексей Суханов и выделим только то, что никем не отрицается – мастерская не готовила взрывных устройств, для которых мог бы потребоваться порох, а осуждённые за сверление стволов лица имели охотничье ружья и охотились. И давайте подойдём к этому делу вот с какой стороны.

Положим Суханов передал этой преступной группе охотников порох, но почему обвиняют только его, а не продавца магазина, который ему этот порох продал? Ответ очевиден – потому, что продавец продал Суханову порох законно – по справке о разрешении на оружие или охотничьему билету. Ну, если бы этот же продавец без бумажек продал этот порох лицу для изготовления взрывного устройства, продавец что – тоже не был бы виноват? Нет, в этом случае продавец как раз и был бы виновен по статье 222.1. Но ведь и в первом и во втором случае порох один и тот же, почему же в одном случае это преступление, в во втором – нет? Только из-за слова «незаконно»? Только из-за наличия бумажки, подтверждающей, что ты охотник?

Для дураков и подлецов – именно в этом, а для уголовного закона разница в том, что в одном случае порох – это материал для совершения преступления, а во-втором – это материал для законной трудовой деятельности. И не бумажка, а именно это – предназначение пороха – определяет, что законно, а что нет.

Эти же юридические тупые мерзавцы довели нашу жизнь до полного идиотизма – получается, что если один охотник помог другому порохом или патронами, то он за это должен получить 15 лет? Недавно прочёл, что эти «правоохренители» уже возбудили уголовное дело против кузнеца, снявшего ролик о том, как надо ковать топор – «дал инструкцию по изготовлению оружия».

Мне скажут, что это мои неграмотные выдумки, а на самом деле законно только то, на что имеется бумажка, и в статье 222.1 не написано, что порох можно передавать для законной трудовой деятельности. Да, не написано, но это написано в статье 14 Уголовного кодекса «Понятие преступления»:

«1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности».

Какая опасность для меня, для вас, для общества в том, что один охотник передал другому охотнику порох для законной трудовой деятельности или, если хотите, для законного развлечения? Почему возбуждено уголовное дело против Суханова?

Потому, что эти судебно-следственные твари сами преступники. Они безусловно виновны в опасных для нас – для общества - деяниях, предусмотренных статьёй 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела» и Статьёй 305 УК РФ «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта».

И в этом деле совершенно безразлично, продал или передал Алексей Суханов порох преступникам, или они украли порох у Суханова, - кому это интересно? Ведь суть в том, что сами преступники не использовали этот порох для общественно опасных целей, посему и преступления по статье 222.1 УК РФ тут принципиально не может быть!