ОДКБ вводит войска в Казахстан

Это уже не новость, но кое что новостью все же является - изменился правовой статус сочувствующих восставшим.

ОДКБ может вводить войска только в случае иностранной либо террористической угрозы. Поэтому сразу заговорили о внешнем вторжении, но, как и в случае с иноагентами неназванных стран, откуда и кто вторгмя - не сообщается. Да ведь взглянем на карту - Казахстан по периметру окружен исключительно странами ОДКБ и Китаем...

Второе - это террористы. Террористическая угроза - это еще один повод для ввода войск ОДКБ. После роликов, на которых неизвестно кто раздает неизвестно кому оружие, привезенное в багажнике автомобиля, все протестующие автоматически стали "террористами". Теперь в них стало можно стрелять без предупреждения, а убитых хоронить в анонимных могилах. Но главное - теперь для борьбы с "террористами" можно привлекать войска ОДКБ...

Есть и еще один неприятный нюанс: после того, как РФ согласилась ввести свои войска по просьбе Токаева, а он мотивировал эту потребность именно вторжением неизвестных внешних врагов и загадочных "террористов", любое сочувствоенное высказывание в адрес казахстанских протестующих уже может проходить по статье об оправдании терроризма. Даже фраза "довели народ до крайности" вполне может составить состав преступления.

Мода эта сугубо западная - еще Льва Троцкого и Фиделя Кастро в Вашингтоне называли "террористами", позже так называли Саддама Хусейна, за что формально и повесили, называют так Мадуро и Асада... Называют "террористами" в Вашингтоне и следом Киеве ополченцев из донбасских республик. У нас их террористами, естественно, не считают, и даже избирают депутатами Госдумы.

А вот точно таких же казахстанских повстанцев? Ну реально - таких же, вчера вышли на мирный протест, сегодня вооружились. И стали "наймитами" и "террористами". Очень удобный повод привлечь многих неудобных журналистов и блогеров к ответственности за оправдание терроризма.

Пока никого не убили из миротворцев - угроза не очень серьезная, но как только... И понесет дерьмо по трубам официальная пропаганда. А следом, как чистильщики, генпрокуратура и следком.

А.Б.