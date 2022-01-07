ОДКБ предотвращает социалистическую революцию в Казахстане

Завтра могут официально пригласить войска НАТО в Россию

Поспешное введение войск ОДКБ в Казахстан поможет не столько «восстановить порядок», сколько сохранить власть и богатства обанкротившимся ставленникам олигархов. Страшась перерастания справедливого народного восстания в социалистическую революцию, российские власти тоже не постыдились бы запросить помощи у НАТО.

Причина народного восстания в Казахстане − исчерпание терпения народного олигархическим режимом, а двукратное повышение цен на сжиженный газ только спусковой крючок. Казахстан не «другая страна», а такой же обворованный обломок СССР, как и Россия, отсюда такое наше неравнодушие к урокам текущих событиям.

Свержение надоевшего режима Назарбаева хотят превратить в «рокировку», замену его преемником − К.-Ж. Токаевым. Точно так же в конце 1999-го года чудовищный Б.Н. Ельцин «ушёл» от народного суда, оставив преемника, который правит Россией и поныне.

Восставший народ в Казахстане пока аморфен, не видно ни ярких лидеров, ни четких политических программ, ни действий по развитию успеха. Глобальные политики, их российско-казахстанская «пятая колонна» пытается развернуть народное восстание в сторону «цветной революции»: требований сменить одних клоунов во власти на других, чтоб «жить как в Швейцарии».

Фальсификация восстания, направление по ложному пути «цветной революции» выгодно и США, и российско-казахстанским властям. Они страшатся как чёрт ладана красных, серпасто-молоткастых флагов над восставшими массами, лозунгов смены власти на Советскую, возвращения трудящимся всех богатств, украденных «приватизаторами».

Войска ОДКБ вводятся не только, чтобы «восстановить порядок», но и чтобы предотвратить перерастание в Казахстане народной революции в социалистическую. Для чего восставшим потребовалось бы выдвинуть современные большевистские лозунги и применять ленинско-сталинскую тактику.

Создать народные дружины, «Красную гвардию», чтобы остановить погромщиков и мародёров, обеспечить революционную законность. Привлечь для этого на сторону народа сознательную часть армии и сил правопорядка.

Далее, сформировать органы власти трудового народа − Советы трудящихся и т.п. Провозгласить национализацию природных богатств, установить контроль над ключевыми отраслями и предприятиями: прессой, банками, связью, транспортом, энергетикой, промышленностью, торговлей продуктами питания.

Перерастание народного восстания в революцию красного цвета страшнее всего и для периферийно-капиталистических властей РФ и Казахстана, и для глобального капитализма во главе с США. Чтобы предотвратить подобный негативный сценарий, сейчас вводят войска ОДКБ в Казахстан, и также, для удушения начинающейся социалистической революции, могут пригласить войска НАТО в Россию.