Печальный конец Елбасы

Ах, сколько было произнесено восторженных здравиц! Сколько было сложено од! Казахстан был погружён в журчащие потоки лести, словно пациент санатория в лечебные грязи. Число хвалебных упоминаний имени Нурсултана Назарбаева давно превысило былые достижения Наполеона, Ленина и Иисуса Христа вместе взятых. Портреты Елбасы висели в каждом помещении, на каждом углу, на каждой стене, минуя разве что общественные туалеты. В городах живому Назарбаеву возвели памятники, назвали его именем улицы и площади, переименовали столицу в Нур-Султан.

Практически божество, легенда. Президент Казахской ССР, первый Президент Республики Казахстан, пять раз избиравшийся главой государства, глава Совета безопасности, председатель правящей партии «Нур Отан», член Конституционного совета, почётный председатель Ассамблеи народа Казахстана. Доктор экономических наук. Народный Герой с вручением знака особого отличия «Золотая звезда» и ордена «Отан». Герой Труда Казахстана с вручением знака особого отличия «Золотая звезда». Почётный сенатор. Главный герой киноэпопеи "Путь лидера", драмы «Терен тамырлар» и документальной ленты «Казах: история золотого человека». Отец трёх дочерей, талантливых бизнесвумен и крупных общественных деятелей. Носитель официального титула Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы.

Этот Елбасы вышел из КПСС в августе 1991 года, незадолго перед распадом Советского Союза. Между тем на партийной работе к тому времени он был уже более 20 лет! С 1979г. являлся секретарём ЦК Компартии Казахской ССР, с 1984 - председателем Совмина республики, с 1989 - первым секретарём ЦК Компартии Казахской ССР. В тяжёлые времена начала 90-х, когда немногие настоящие коммунисты пытались отстоять союзное государство и социализм, Назарбаев поспешил расстаться с партийным билетом и больше никогда о марксизме-ленинизме и трудящихся не вспоминал. Типичная фигура выродившейся номенклатуры, "прозревшая" спустя десятилетия своего пребывания у кормушки КПСС, изредка разражавшаяся откровениями вроде: "Какой же терпеливый наш народ! Мирился с непримиримым, выносил невыносимое".

Терпение своего народа в независимом Казахстане Елбасы продолжил испытывать ещё тридцать лет кряду. Отринув коммунистическое учение, в своей вотчине он строил чудище, вобравшее в себя худшие черты феодального, байского средневековья и компрадорского капитализма. Под пафосную риторику национальных "достижений" шла торговля вразнос природными ресурсами страны, кланово-олигархический делёж советского наследия и производимого народом продукта, обустройство сказочно-роскошного существования родственников и приближённой элиты. В Казахстане, обладающем могучим потенциалом, основная масса населения все эти годы боролась за выживание, прозябала между бедностью и нищетой, наблюдала становление высшей касты, презирающей "подданных". Ещё с советских времён Назарбаев умел укротить недовольных: в 1986г. он жестоко подавил молодёжные выступления в Алма-Ате. Елбасы не церемонился с оппозицией, выкорчевав её начисто. Также уничтожил все свободные СМИ. Его рука не дрогнула расстрелять рабочих Жанаозена, обагрив и сцементировав кровью свой режим - мечту бывшего видного коммуниста, приступившего к её реализации в возрасте, перевалившем за полсотни лет.

И очень хорошо, что плоды взлелеянного им государственного здания ныне 80-летний старец может наблюдать воочию, не всем диктаторам так везёт. Казахское январское восстание 2022 года вполне могут подавить, тем более при участии войск ОДКБ, но никуда не исчезнет та степень общественной ненависти, которая выплеснулась на улицы крупных и малых городов и воплотилась в главный лозунг революции: "Старик, уходи!". Очередной, который уж там по счёту урок, что государство, основанное на насилии и лжи, не имеет будущего. Что все эти бесчисленные портреты полетят в топку, будут снесены эти прижизненные памятники, будут переименованы улицы и города, что все многочисленные статусы, титулы и награды забудутся, оставив в памяти потомков только одно - революцию и её жертв.

Средневековые Елбасы с аппетитами нуворишей эпохи дикого капитализма должны кануть в прошлое. В настоящем они занимают чужое место. Их вероломство и приспособленчество, потакание лести и угодничеству, жестокость и мания величия теперь действуют с точки зрения истории не слишком долго. Но с учётом краткости человеческой жизни становятся причиной трагедий для тысяч и миллионов судеб. И хорошо, что в мире есть хоть толика справедливости - на фото снимок сноса памятника Назарбаеву в Талдыкоргане. С начала восстания "отец нации" молчит.

Что ему удалось, так взрастить рядом с собой убийц, которые вместо переговоров требуют от полиции и армии стрелять в отчаявшийся народ ("террористов") на поражение без предупреждения. Они ещё не знают, что их основанная на насилии и лжи власть будет также обречена и низвергнута, как власть Елбасы.