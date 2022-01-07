Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россияне высказались против отправки миротворцев

Опубликовано 07.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан

1 ОДКБ влезла в Казахстан https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Россияне высказались против отправки миротворцев

3 Казахстанские протесты начали подавлять в центре Москвы https://forum-msk.org/material/news/1...

4 В Нур-Султан не было совершено попыток ввести оружие

5 Зюганов призвал Путина и Мишустина задуматься, глядя на Казахстан

6 США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан и пока не знают, было ли их приглашение легитимно

7 Стоимость строительства частных домов в России за год выросла на 50%

8 Потеря работы и денег: россияне поделились главными страхами нового года

9 У вице-спикера Госдумы Петра Толстого и его новой жены нашли более десяти земельных угодий, породистых лошадей и элитный дом в Подмосковье



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к возможному введению в России безусловного базового дохода?:
Результаты
Интернет-ТВ
Россияне высказались против отправки миротворцев
Россияне высказались против отправки миротворцев
07.01.2022
ОДКБ предотвращает социалистическую революцию в Казахстане
ОДКБ предотвращает социалистическую революцию в Ка...
07.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россияне высказались против отправки миротворцев (0)
ОДКБ предотвращает социалистическую революцию в Казахстане (22)
Вопрос заключается в том, что может послужить причиной общенационального кризиса? (7)
ОДКБ вводит войска в Казахстан (27)
Петля все туже вокруг Кремля. Дело осталось за трудящимся России (12)
Казахская революция: "жандарм Европы" измельчал до постсоветского пространства (27)
Госкапитализма и классовая борьба в СССР и России (8)
Такие в России следствие и суд даже в Москве, а что уж говорить о глубинке (3)
Бизнес-элита Казахстана бежит из страны в Европу (0)
Казахстанские протесты начали подавлять в центре Москвы (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Определить своих
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Восстание в Казахстане подавлено, осталось узнать, что стало с Назарбаевым
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок мудр!
Дарья Митина Дарья Митина: Госпереворот в Казахстане разворачивается только сейчас, а вот Петя уже за него отсидел
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О восстании в Казахстане
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss