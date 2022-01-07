Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан

1 ОДКБ влезла в Казахстан https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Россияне высказались против отправки миротворцев

3 Казахстанские протесты начали подавлять в центре Москвы https://forum-msk.org/material/news/1...

4 В Нур-Султан не было совершено попыток ввести оружие

5 Зюганов призвал Путина и Мишустина задуматься, глядя на Казахстан

6 США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан и пока не знают, было ли их приглашение легитимно

7 Стоимость строительства частных домов в России за год выросла на 50%

8 Потеря работы и денег: россияне поделились главными страхами нового года

9 У вице-спикера Госдумы Петра Толстого и его новой жены нашли более десяти земельных угодий, породистых лошадей и элитный дом в Подмосковье