Заявление Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов в поддержку рабочего класса Казахстана

Свободные, независимые от работодателей и властей профсоюзы России и государств Средней Азии, входящие во Всемирную Федерацию профсоюзов (ВФП), выражают категорический протест против силовой расправы с рабочими Казахстана и попыток представить выступивший с возмущением народ хулиганствующими и экстремистскими силами.

Причина возмущения людей – длительное, всем опостылевшее правление клана Назарбаева и его приспешников, приведшее к гигантскому социальному расслоению и бедственному бесправному положению трудящихся масс. При этом власти жесточайшим образом подавляли любые протесты, достаточно вспомнить расстрел рабочих Жанаозеня в 2011г. Одновременно зажимались любые возможности выражения протеста и иной, чем у режима, точки зрения в рамках легитимных возможностей. Ликвидированы большинство независимых профсоюзов, членство в незарегистрированных профсоюзов, вопреки Конвенции МОТ № 87, приравнивается к административному правонарушению! Судом закрыта Компартия Казахстана, отказывается в регистрации Социалистическому Движению Казахстана. Растет количество политзаключенных, в первую очередь, профсоюзных активистов. Всё это происходит на фоне растущей роскоши правящих кругов и всё большего влияния иностранных капиталов.

Так что причина возмущения ясна, это не какие –то внешние террористические силы, а собственная антинародная политика. А шоковое повышение цен на газ (вдруг, в два раза) только послужило детонатором взрыва народного гнева. Это косвенно признал и действующий Президент Казахстана Токаев, который отравил в отставку правительство, обещал вернуть цены и принял на себя от Назарбаева функции председателя Совета безопасности.

Мы выражаем солидарность со справедливым протестом рабочих Казахстана, и считаем недопустимым смешивание их борьбы с разнузданными действиями различных провокаторских, исламистских и националистических сил.

Этот метод: организации погромов и бесчинств, используется буржуазией для дискредитации движения трудящихся во многих странах мира.

Использование сил ОДКБ, в т.ч. российских силовиков, приведет только к росту антироссийских настроений в республике, чем непременно воспользуются националистические силы.

Профсоюзы ВФП требуют недопущения репрессий по отношению к справедливым выступлениям рабочего класса Казахстана.

Мы требуем восстановления свободы профсоюзной деятельности в республике.

Мы выступаем против использования сил ОДКБ фактически в роли жандармов.

Мы выражаем свою солидарность с борьбой рабочих Казахстана!

Е.А. Куликов

Директор Евразийского Бюро Всемирной федерации профсоюзов