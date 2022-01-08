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Московский листок

Свидетелей переворота будут убивать без суда

Опубликовано 08.01.2022 в разделе комментариев 1

капитализм рабочий
Свидетелей переворота будут убивать без суда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал глупостью предложение провести переговоры с террористами: "За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами", - сказал президент, его выступление транслировал телеканал "Хабар 24".

***

Это называется "концы в воду".

На Новогодний протест вышла вся область!

Единственным очевидным выгодоприобретателем от событий в Казахстане выглядит именно Токаев. Будучи возведен на формальный престол в качестве марионетки Назарбаева, воспользовавшись давно идущими массовыми организованными протестами рабочих в Мангыстауской области и ряде соседних территорий, Токаев дал возможность правительству поднять вдвое цены на сжиженный газ в 2 раза, чем вызвал законное возмущение масс трудящихся - и под шумок распустил правительство, которое по сути подчинялось не ему.

Народный протест в Казахстане смел правительство, но это еще не развязка

После чего были инспирированы беспорядки в Алма-Ате, куда свозились криминальные элементы с южных территорий ренспублики, а также были выпущены из тюрем уголовники, роздано оружие в неопасных количествах. Все это проходило под контролем ряда известных криминальных авторитетов, вполне управляемых со стороны администрации.

Кто организовал протесты?

Фактически налицо оказалось три типа протеста: протест рабочих индустриально развитого севера, протест либеральной интеллигенции в Алма-Ате и Нурсултане, криминальные беспорядки.

Все это позволило ввести чрезвычайное положение, окончательно свергнуть Назарбаева, лишив его поста главы Совета безопасности, то есть выведя из-под его контроля силовиков, и запросить помощи ОДКБ.

Возможно, существуют некоторые договоренности руководства РФ с Токаевым, который может гарантировать более пророссийский вектор казахстанской политики и перераспределение ряда нефтегазовых активов от назарбаевского клана в пользу российской олигархии. Даже вполне возможно, что есть договоренности на будущее более справедливого распределения национального богатства, во всяком случае, с учетом интересов непосредственно занятых в производстве трудящихся.

После того, как всё устаканится и высохнет кровь на площадях, либерализация пойдет с утроенной силой

Ну а теперь, после того, как государственный переворот совершен, нужно куда-то убирать свидетелей, слишком многочисленных. Этот опыт в Казахстане есть - еще правление Назарбаева в советский период начиналось с управляемой смуты. После чего свидетелей не оставалось. Не много свидетелей осталось и после расстрелов в Жанаозене.

Новое правление тоже начинается по старому, проверенному сценарию.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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из фильма "Адъютант
его превосходительства" написал 08.01.2022 00:26
- В какой-нибудь азиатской стране всю эту вакханалию прихлопнули бы за неделю.
Ходили бы по горло в крови, но прихлопнули бы. А мы...
- И в голосе Волина зазвучала неподдельная, уничижительная горечь.
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