Российским элитам нечего транслировать во внешний мир

Вашему вниманию – небольшой мемуар, рассуждения, и ответ на вопрос «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

(будет много буков, но извините. Начну с рассуждения)

Я считаю ввод войск в Казахстан ошибкой. Почему?

1. Для устранения погромщиков с улиц ОДКБ не нужен.

Погромщики уйдут сами, получив сигнал от главарей. А зарвавшихся гопников-мародеров постреляет полиция, которая получит приказ. Эти сигналы/приказы – результат казахского межэлитного «договорняка» (капитуляции одной из сторон), но никак не усилий наших военных.

2. Для жителей Казахстана ОДКБ = Россия.

Следовательно, это Россия пришла в Казахстан. Это ставит местных русских в положение полуколлобрантов. И если раньше они были людьми «второго сорта», то теперь станут «нежелательным элементом».

3. Потому, что наши войска оттуда – уйдут. А что касается «русские своих не бросают» - то это только в кино. Вспомните Чечню да и ещё много чего.

А что должно было быть альтернативой военному вмешательству? Ответ: soft power. Мягкая сила.

«А вот теперь – слайд…», простите, - мемуары.

Когда-то давно, лет 20 назад, я работал в одном государстве бывшего СССР. Довольно долго, несколько лет. Чем я там занимался? Ну, чтобы не уходить в излишние подробности – политтехнологическим обеспечением местных олигархов, «ориентированных на Москву» (разумеется в кавычках).

Финансирование нашей «фирмы» шло по линии тех же олигархов. Политику «фирмы» определяли они же, но с оглядкой на Москву, откуда регулярно приезжали товарищи с «ценными указаниями», дилетантскими советами. Иногда – с конвертами.

В итоге, не без некоторых оснований считалось что наша «фирма» защищает интересы России. «Мягкая сила» типа.

И вроде как выглядела наша деятельность бурной. Там выборы выиграем, тут телеканал под себя «построим». Там медиа-кампания, а тут – очередной оппозиционер, ещё вчера ненавидевший Россию, внезапно перейдёт на нашу сторону. То «Год дружбы» объявим, то правильные прослушки в Сеть сольём. А то и целый министр нужный документ подпишет, или глава государства что-то правильное хрюкнет. По мелочи – постоянно какие-то делегации ездили, круглые столы на тему дружбы наших стран, «белый шум» прокупленных экспертов в прессе. Денег уходило – умопомрачительное количество. Ну и само собой – еженедельная отчетность, мониторинги, аналитика.

В общем, «всё по красоте», как говорят в тюрьме 😊

На деле это всё было довольно дорогостоящим обеспечением «дружбы» некоторых местных элит с российскими.

Стоп, а что в этом плохого? Надо же кому-то и этим заниматься… - скажет читатель.

Так-то ничего, но было несколько обстоятельств.

1. «Дружба» их элит с нашими имела исключительно коммерческий мотив. С обеих сторон, разумеется.

2. Элиты местные были глупые и алчные. Алчные мелкой колхозной жадностью. Собственный народ их терпеть не мог.

3. В государстве этом была гигантская русская община. А ещё больше было тех, чей родной язык и культура – русские. И ещё - немало было тех, кто к русским себя не относил вовсе, но на Россию традиционно смотрел с уважением.

(Устали читать? Подхожу к сути)

И вот как-то выпили мы с одним хорошим русским человеком из местных, который всё видел и всё понимал. И, после очередной рюмки он произнёс:

«Если бы Россия действительно бы хотела защитить свои интересы – она бы не тратила кучу денег на вас всех и на местную сволочь. На эти деньги можно было бы всем школьникам страны раздать учебники на русском языке. Открыть с пару десятков русских школ. Открыть обучающие лагеря для молодежи. И через 10 лет вы бы получили здесь пророссийское население».

Возразить мне ему было нечего.

В конечном итоге (слава богу, я уже уволился из «фирмы») защищать в той стране интересы России поехала бронетехника.

Как и сегодня в Казахстане.

А «ЧТО ДЕЛАТЬ» надо было России для защиты своих интересов? Как должна выглядеть _ПРАВИЛЬНАЯ_ русская soft power?

Ну что ж, поехали. Кратко:

1. Развести в сторону межгосударственную коммерцию и идеологическую работу с местным населением. Не смешивать.

2. Работать напрямую с населением той страны, без посредничества местных коррумпированных (как правило везде) вождей.

3. Если вожди будут брыкаться и мешать - «отключим газ» (воду, поставки помидор, вина, трудовые визы, дом на Рублёвке, т.д.)

4. Работать через созданные самими же организации, причем лучше 100 организаций по 10 человек, чем 1 по 1000 – меньше воровства и очковтирательства, больше конкурентности и результата.

5. Работать со всеми местными элитами – правящими, альтернативными, националистами, коммунистами, да хоть гомосексуалистами 😉 Разумеется – профсоюзы, церковь. Если чего-то нет – создать. Будут мешать местные – см. пункт 3.

6. Как и было сказано выше – ставка на работу с образованием детей и молодежи. Учебники, курсы, лагеря, школы.

7. Русскому населению – официальный документ – «карта русского». С правом безвиза, льготного трудоустройства и бесплатного обучения в России.

8. Система микро-грантов для любых активистов. Любой небольшой русско-ориентированный проект, начиная от выставки открыток в библиотеке, кончая концертами.

9. Точечное коррумпирование (гранты) местных политиков/экспертов. (Единственное, что уже умеем!)

10. Прекратить попил/откат гос.денег - привлечь к гос.тендерам по soft power частных российских пиарщиков; да вообще хоть кого угодно, если проект толковый.

11. Защита прорусских активистов кто бы их не обижал. Наших «иностранных агентов» сажать нельзя никому.

12. Распределить всю деятельность между МИД, АП, Россотрудничеством, Минкультом, Минобром, частниками; привлечь к сотрудничеству партии и общественно-полит. организации

13. Независимый ежегодный аудит и взаимный контроль по всем линиям.

14. Высокопоставленный «финальный заказчик»

… Продолжать дальше? Думаю, хватит.

Мы должны не равнодушно мониторить внутриполитическую ситуацию в странах с русской общиной, как сейчас. Мы, по сути, должны ей управлять. Где-то исподволь, где-то демонстративно громко. Действуя, безусловно, в интересах русских. И очередной Янукович-Назарбаев должен действовать с оглядкой на национальные интересы России, а не своих бизнес-партнёров в Москве.

Ну а напоследок ещё пара пунктов о том, почему всего этого НЕ будет

1. Отрицательный кадровый отбор.

Он приводит на российскую гос.службу людей равнодушных и некомпетентных. На хлебных местах – всё те же «блатные» - сынки, детки, любовницы. И реализовать приведённые выше 14 пунктов они просто не в состоянии.

2. Российским элитам нечего транслировать во внешний мир.

СССР звал все народы к миру и единству в свободном труде. Запад пропагандировал свободу слова и частную инициативу.

А что может предложить миру Россия, кроме периферийного капитализма, построенного на клептократии, архаике и дичайшем социальном расслоении?

НИ-ЧЕ-ГО.

А значит – от лица России снова будет человек с автоматом. Ведь он-то никому ничего предлагать не обязан.