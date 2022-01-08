Вдогонку за Казахстаном. Разгром акций солидарности. И сухая голодовка Зимбовского

2 января 2022 года рабочие Казахстана вышли на улицы. Циничное повышение цен на сжиженный газ в два раза (в нефте-газовой добывающей стране, и минуя даже постепенный рост) разогнуло пружину народного терпения. Преследованиями профсоюзных активистов, введением таких демократических понятий, как создание незаконных профсоюзов, организация незаконных забастовок, разжиганием социальной розни, уголовным преследованием за них, пытками, убийствами — уже более 10 лет власти утюжат народ Казахстана. Рабочие потоком проходят через тюремные камеры, и камеры отнюдь, не правовых образцов, но полных пыток и истязаний. Правозащитник Вадим Курамшин (осуждённый ещё в 2012-м за защиту рабочих) написал об этом книгу "На пути к прозрению" об условиях содержания тысяч заключённых в тюрьмах Казахстана, о жестоком обращении с ними (через которые ему также довелось пройти).

За эти годы властям Казахстана рабочее движение удалось практически разгромить, что стало заметным особенно сейчас, когда даже массовый выход рабочих на улицу показал стихийность народного протеста, отсутствие в их руках крепких профсоюзных объединений, разрушение в стране индустриального стержня, который превратился лишь в предприятия добычи, оседающих зачастую в карманах иностранных компаний, например, американских, китайских, английских, королевской семьи Великобритании и своей назарбаевской (тот же "Казахмыс").

Выступления начались с нефтяников Жанаозена, охватили всю Мангистаускую область, Атыраускую, были поддержаны нефтяниками Актюбинской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, шахтёрами Карагандинской области и медеплавильщиками и горняками из корпорации «Казахмыс», фактически обратившись во всеобщую забастовку в добывающей промышленности страны. Местные граждане стали организовывать горячее питание для восставших рабочих, разделяя их требования повышения заработной платы, улучшения условий труда, снижения пенсионного возраста, права на профсоюзы и проведение забастовок.

Президент Токаев не нашёл ничего другого, как закрыв глаза, перешагнуть через народный протест, подменив его уголовной тематикой: «За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?»

Токаев, видимо, не отличает, где социально-политические требования, а где уголовные преступления. Очень удобно обозначать рабочих террористами и уже не стесняясь общественности, стрелять в рабочих на поражение.

«Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение», — сказал Токаев.

Да, Россия спешит вдогонку за Казахстаном. Также уничтожает собственную индустрию, преследует профсоюзных активистов. И да, в Казахстан были направлены миротворческие силы для усмирения рабочих, а в Москве столь же миротворчески были разогнаны акции солидарности и народные сходы горожан. Видимо, также для подкрепления благодарности Токаева.

Например, в Москве 5 января у посольства Республики Казахстан с пикетами солидарности была задержана молодёжь из «Революционной Рабочей партии», 6 января был разогнан сход ряда коммунистических организаций — РКРП, Трудовой России, ОКП, РМП-Москва. Не успели активисты РКРП Вершинский и Николаев зачитать резолюцию для её дальнейшей передачи в казахское посольство, как полиция стремительно ворвалась в ряды активистов - волочила людей по земле, била пожилых людей по ногам, ветерана рабочего движения Наталию Глаголеву повалили в снег, корреспондентов отшвыривали. Добычу в 9 человек развезли по двум ОВД — в Мещанский направили Элмара Рустамова, Ларису Ануфриеву, Александра Николаева, Ивана Соловьёва, Александра Зимбовского, в Хамовники — Наталию Глаголеву, Олега Кравченко, Сергея Зайцева, Елену Сидоренкову. К вечеру задержанных начали отпускать с протоколами о нарушении правил пикетирования. Сидоренкова и Зимбовский были оставлены в ОВД в ночь. Александр Зимбовский в знак протеста объявил сухую голодовку.

7 января их повезли в суд. В Басманном суде по Сидоренковой было вынесено решение о суточном аресте по ст. 19.3 (который был засчитан с момента задержания) и штрафе в 10 тысяч по ст. 20.2. Мещанский суд в лице судьи Дьячковой присудил Зимбовскому по ст. 19.3 — 15 суток ареста. Несмотря на объявленную им сухую голодовку и несоответствия протокола действительным событиям 6 января, Дьячкова нашла возможным упрятать журналиста, активиста рабочего движения в подмосковный сахаровский спецприёмник.

И хотелось бы здесь повторить призыв с сайта Союза Рабочих Москвы (http://venceremos.su/index.html) — Товарищи! Необходима Ваша солидарность, пока власти не убили активиста!