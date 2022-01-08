Арестован бывший главный чекист Казахстана

Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене и водворен в СИЗО. Отмечается, что комитет начал досудебное расследование по факту государственной измены 6 января.
«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.
Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы KНБ Казахстана.
Именно им и их условной "исламистской партии" в руководстве Казахстана будум вменены организация массовых беспорядков и попытка взять власть - что и в самом деле соответствует действительности.
Борьба "националистов" и "исламистов" в руководстве Казахстана тянется уже много лет, и сегодня верх берут условные "националисты", лидером которых становится Токаев. Касым-Жомарт Токаев - тоже выходец из Старшего жуза, но из другого племени жалайыр (род Кушик). В системе казахских кланов он "бедный" дальний родственник, нанятый богатыми.
Но теперь все меняется.
Хотя клановой сущности казахского общества это не меняет, и вполне возможно мы еще увидим, как эту страну начнут растаскивать на части - Северо-запад (Младший жуз) ориентируется традиционно на Россию, Средний Жуз явно тяготеет к Китаю, где и сегодня проживает часть казахских племен, а Старший жуз на юге страны столь же явно движется в сторону исламского мира.
А по сути происходящего мы теперь отчетливо наблюдаем, что именно КНБ Казахстана организовывало массовые беспорядки, вооружало экстремистов и прочее...
А.Б.
|
|
2213 написал 08.01.2022 10:43
Царапка написал 08.01.2022 09:57
Назарбаев не виноват, просто отдаст имущество, но не все конечно же.
На самом деле весь Казахстан наводнен агентами ФСБ, ГРУ и браво Путину, разыграл как по нотам. Подставил, спровоцировал и юридически обосновано ввел войска, уже ввел!