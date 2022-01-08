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Московский листок

Арестован бывший главный чекист Казахстана

Опубликовано 08.01.2022 в разделе комментариев 2

казахстан тюрьма
Арестован бывший главный чекист Казахстана

Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене и водворен в СИЗО. Отмечается, что комитет начал досудебное расследование по факту государственной измены 6 января. 

«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.

Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы KНБ Казахстана. 

Именно им и их условной "исламистской партии" в руководстве Казахстана будум вменены организация массовых беспорядков и попытка взять власть - что и в самом деле соответствует действительности.

Борьба "националистов" и "исламистов" в руководстве Казахстана тянется уже много лет, и сегодня верх берут условные "националисты", лидером которых становится Токаев. Касым-Жомарт Токаев - тоже выходец из Старшего жуза, но из другого племени жалайыр (род Кушик). В системе казахских кланов он "бедный" дальний родственник, нанятый богатыми.

Но теперь все меняется.

Хотя клановой сущности казахского общества это не меняет, и вполне возможно мы еще увидим, как эту страну начнут растаскивать на части - Северо-запад (Младший жуз) ориентируется традиционно на Россию, Средний Жуз явно тяготеет к Китаю, где и сегодня проживает часть казахских племен, а Старший жуз на юге страны столь же явно движется в сторону исламского мира.

А по сути происходящего мы теперь отчетливо наблюдаем, что именно КНБ Казахстана организовывало массовые беспорядки, вооружало экстремистов и прочее...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
2213 написал 08.01.2022 10:43
Естесственно,чтобы успокоить общественность и не доводить дело до коллапса в стране,теперь начались поиски "крайних",на которых можно будет все и списать,поскольку,списать народные волнения на сам народ-никак невозможно,а значит здесь должны быть-"организаторы,подстрекатели и другие деструктивные силы".А такая простая мысль,что народ вышел на улицы-не от хорошей жизни,и подстрекала его к этому,сама созданная елбасы-система,почему-то,даже не обсуждается.К примеру,родственники его,конечно-виноваты,но,кто их по этим местам распихивал,кто обеспечивал им зеленую улицу,чтобы учавствовать в разграблении страны-"это,он,это он-казахстанский елбасы".Опять же,елбасы уже совсем старенький и больной,а значит,предьявлять ему все косяки,даже как-то "неудобно",поэтому-рубим хвосты,заменяем фигурантов (на своих),и пошло-поехало,ровно в том же направлении,которое снова обязательно приведет к тому,что с луны упадут "деструктивные силы",и начнут смущать благонамеренных граждан,для которых власть,в лепешку разобьется,лишь бы им "жилось хорошо".
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(без названия)
Царапка написал 08.01.2022 09:57
Именно так и будет представлено мировой общественности.
Назарбаев не виноват, просто отдаст имущество, но не все конечно же.
На самом деле весь Казахстан наводнен агентами ФСБ, ГРУ и браво Путину, разыграл как по нотам. Подставил, спровоцировал и юридически обосновано ввел войска, уже ввел!
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