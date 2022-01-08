Чего испугался Зюганов в Казахстане?

Павел Былевский: На опасные мысли наводит очередная измена лжекоммуниста

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Г.А. Зюганов истово поддержал обанкротившиеся власти и полицейщину ОДКБ в Казахстане, разинул рот даже высокооплачиваемый правдоборец Андрей Караулов. Но российские десантники, рабоче-крестьянские дети, могут сделать свои выводы, совсем не по вкусу замышляющим «транзит власти» в 2024 году.

В очередной решающий момент зажравшийся лжекоммунист (посмотрите картинки по этому поисковому запросу, удивитесь) угодливо поддержал олигархов, предал социализм. Ведь нет в братской республике «внешней агрессии»: ни ЦРУ, ни госдепа, ни запрещённых в РФ ИГИЛ, талибов и правосеков; зато есть угроза совместному российско-казахстанскому бизнесу, включая даже отмену приватизации.

Для защиты интересов российских олигархов и их местных партнёров (топливных, энергетических, телекоммуникационных и т.п.) власти РФ и направили в Казахстан войска ОДКБ. Больше всего их страшит не передел активов в пользу других олигархов, а национализация недр и промышленности: перспективы перерастания народного бунта в социалистическую революцию.

Для этого в Донбассе удушили социалистический вектор шахтёрской революции, убили командира-коммуниста Моторолу ради «серых схем» с углём, нефтепродуктами и прочих совместных гешефтов российско-украинских олигархов. Сейчас в Казахстане использование войск ОДКБ не для отражения внешней агрессии, а для полицейщины так же незаконно, как и «санитарные меры», принудительные процедуры и введение «кодов» в РФ.

Но Г.А. Зюганов в очередной раз поддерживает буржуазию, как в 1993 году убеждал граждан не защищать Верховный Совет России, а в 1996 году подарил победу на президентских выборах Б.Н. Ельцину. Нельзя надеяться на лжекоммуниста и его приспешников, они не умеют бороться за социализм, только морочить голову гражданам, получая в креслах Госдумы РФ по 450 000 рублей.

Больше надежды на российских десантников, рабоче-крестьянских детей, которых олигархи кидают в пекло ради своих интересов, как в Первую Империалистическую войну. Тогда измученные и озлобленные солдатские массы, вернувшись с фронтов, устроили революцию, скинули царизм, помещиков и капиталистов. Завтра их правнуки могут по-своему решить проблему «транзита 2024» в России: так сказать, в затылок…