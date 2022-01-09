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Московский листок

Главный урок казахстанских событий

Опубликовано 09.01.2022 автором в разделе комментариев 0

капитализм рабочий
Главный урок казахстанских событий

Есть разные версии событий в Казахстане. Например, такая: команда «преемников» захотела избавиться от опеки дряхлеющего Елбасы — Назарбаева и стряхнуть господство всего его мощного клана. И ради этого двукратным повышением цен на топливо и запретом непривитым заходить в продуктовые магазины намеренно спровоцировала бунт. Возможно ли это? Возможно, как и другие версии событий. Но это, как ни странно — не столь уж важно.

Ведь революционная ситуация, как известно, всегда складывается из двух факторов, один из которых — невозможность для верхов управлять по-старому.

Верхи решали свои проблемы, но попутно на улицы вышли тысячи рабочих и других трудящихся. И с некоторым удивлением убедились, что их протест прекрасненько заламывает за спину священную Невидимую Руку рынка, в беззаветном служении культу которой рьяно клялись и клянутся все власти по всему бывшему СССР. Мол, они такие хорошие, и желают всем исключительно только добра, да вот незадача — проклятая Невидимая Рука! Против неё не попрёшь. «Се предел, его же не прейдеши». Однако, оказывается, нажим снизу отлично останавливает взвинчивание цен и иные оголтело антинародные меры! Хватает Невидимую Руку под локоток и дробит ей загребущие пальцы, лупя по ним молотком.

Этот урок не будет забыт. Причём не только в Казахстане, но и по всему бывшему СССР.

Трудящиеся, которых столько лет дурачили баснями про то, что Невидимая Рука никому не подчиняется и никого не слушается, наглядно убедились в обратном. Это важное достижение, и хочется надеяться, что оно пойдёт впрок. Ещё немного, и люди дозреют до понимания того, что на жадной Руке этой, 30 лет непрерывно шарящей по их карманам, можно не только защёлкнуть металлические «браслеты», но и вовсе ампутировать её начисто по самую голову. Благо, голова тоже Невидимая, а по мнению некоторых — и Отсутствующая. Как говорил Мао, воевать — значит учиться. К классовой войне это тоже относится.



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