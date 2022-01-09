Казахстан: несбыточная необходимость

Не так, как на Украине и в Белоруссии

Хотя я прожил в Казахстане 22 года, чрезвычайно уважаю казахов и считаю Казахстан второй родиной, но по поводу событий в Казахстане не рискую сказать ничего определённого, поскольку прожитые 22 года приводят к выводу, что я о казахах очень мало знаю. Не интересовало меня тогда то, что помогло бы сегодня понять текущие события, а когда начало интересовать, то меня из Казахстана как раз и выгнали.

Но, всё же, обращу внимание на кое-что, к примеру, на то, насколько в Казахстане всё развивается не так, как на Украине или в Белоруссии. Есть неглупая сентенция – революции происходят в столицах, а вне столиц происходят мятежи. Соответственно украинские и белорусские майданщики начали со столиц и сразу показали миру своих вождей - кого они хотят видеть во главе своих стран. А как иначе?

А в Казахстане иначе – загорелись окраины, причём, в масштабах, не соответствующих проблеме (ну, сколько там автомобилей ездит на сжиженном газе, чтобы так нервничать из-за его подорожания на фоне того, что бензин в Казахстане стоит в полтора раза дешевле российского?).

Полиция Казахстана – 86 тысяч, армия - 135 тысяч, в том числе 238 самолетов и вертолетов и около 2600 единиц боевой техники. И вдруг с первого дня потребовалось ввести 3000 войск из России, 500 – из Белоруссии, из Таджикистана — 200, и из Армении — 70? А свои армия и полиция, куда подевались?

И потом, вы можете вспомнить случай, чтобы Великобритания не поддержала «восставших», стремящихся разделить и разграбить собственную страну? Вспомните деятельность англичан в развале СССР, Югославии или Ливии. А тут безусловная поддержка существующей власти: «Казахстан имеет суверенное право выбирать себе союзников, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, комментируя привлечение сил ОДКБ на фоне кризиса в республике».

И мы ничего не знаем о вождях восстания – кого они хотят вместо Токаева? А ведь без этого, казалось бы, нет смысла требовать смещения правящего режима.

Кроме того, восстали практически исключительно казахи, причём, всего двух жузов, хотя неказахов в Казахстане всё ещё практически каждый третий.

И вот если посмотреть на дело именно с этой стороны, то нельзя не прийти к выводу, что в Казахстане национальный аспект перевешивает политический – что в данном случае члены каких-то национальных группировок дерутся против группировок других национальностей.

Но дерутся не за власть – она им не нужна. Они дерутся за доходы от власти, вот об этом и поговорим.

21 племя и 170 родов

Ещё 5 января на ФОРУМмск оценил происходящее в Казахстане Пётр Милосердов, я почти со всем с ним согласен, кроме первого вывода в его статье:

«Я отсидел почти два года в тюрьме за подготовку государственного переворота в Казахстане. И вот, собственно говоря, он происходит. Что я думаю, основываясь на имеющейся информации и собственном видении ситуации?

1. Я ни минуты не верю в самоорганизацию «народных казахских масс». У казахов просто нет подобного опыта. Вообще никакого. Максимум, на что эти массы способны – это на участие в организованном погроме, как это было и в 1986-м году, когда местная элита решила показать зубы Москве» https://forum-msk.org/material/news/17630541.html.

У меня мнение диаметрально противоположное – во всей Европе и близко нет народа, который бы был так САМОорганизован, как казахи, но проблема в том, что они по своему менталитету не являются одним народом. И действуют казахи как евреи – когда есть накат на евреев, евреи все вместе организуют отпор, а когда наката нет, то евреи беспощадно дерутся друг с другом. Так и казахи в Казахстане.

Казахстан состоит из трёх объединений племён, которые сейчас называются жузами, а своё время они имели название «орда» - Старшего жуза, Среднего и Младшего. Надо сказать, что казахи разных племён даже внешне очень отличаются друг от друга, когда я жил в Казахстане, то считал, что они по своим расовым признакам делятся на 4 группы.

Самый малочисленный и занимающий самую маленькую часть, правда, огромного Казахстана, - Старший жуз, - бывшая Большая орда. Почему он «старший» – без понятия! (В связи с чем я и начал с того, что о родном Казахстане очень мало знаю). Племена Старшего жуза в своё время были частью исконной империи Чингиз-хана - были его армией и полководцами. А, к примеру, казахи Среднего жуза (Средняя орда) ненавидят Чингиз-хана потому, что он когда-то завоевал их предков. Но казахи Среднего жуза были сторонниками единения с Россией и СССР, и вот почему они при такой поддержке от всего Союза не получили право на власть во всём Казахстане – понять очень трудно.

Казахи Младшего жуза (Меньшая орда, Букеевская орда) даже во времена СССР гордились тем, что возглавлявший их предков хан Тохтамыш – самый славный хан казахов, поскольку не просто одерживал победы над какими-то там кочевниками, а захватил Золотую орду и в 1382 ограбил и сжёг Москву (во время княжения Дмитрия Донского, уже покрытого славой Куликовской битвы). Тем не менее, члены племён Младшего жуза в качестве правящей элиты Казахстана, мягко скажем, не празднуются.

Численность жузов сегодня не подсчитывается, поэтому попробуем оценить её по переписям на начало прошлого века. Старший жуз, занимая юг Казахстана, в 1897-1915 годах числился в пределах 942 тысяч обоих полов, Средний жуз, занимавший север и восток Казахстана, - 1350 тысяч, и Младший жуз, занимавший запад казахских степей – 1100, итого всех казахов на начало Советской власти было около 3392 тысячи (сегодня свыше 13 миллионов). Из них 28% - Старший жуз, 40% - Средний жуз и 32% Младший жуз. Надо полагать, что такое соотношение в составе казахского населения и сегодня.

Жузы – это армии, но каких-либо органов управления этими армиями сегодня я не знаю, да и не слыхал никогда о таких. Эти армии делятся на корпуса – на племена. Племён во всех трёх жузах – 21. Об органах управления ими я тоже не слышал. А вот племена делятся на дивизии – на роды. Роды в Казахстане заморишься считать, по моему подсчёту из Вики их свыше 170. Мало этого, роды делятся на более мелкие роды, скажем, племя Дулат состоит из 4 родов, а они ещё из 33 уже оформившихся и имеющих собственные имена более мелких родов. А вот об управление этих родов и кланов мне кое-что известно.

Главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр Ашимбаев, разъясняет:

«Одного знания, что «у казахов есть три жуза», само по себе недостаточно. Жузы делятся на рода, рода – на подрода, у лидеров и представителей которых есть свои интересы и своя история взаимоотношений. Не имея полной картины, сложно строить, что называется, полноценную форму.

К тому же родовая или подродовая принадлежность – информация довольно закрытая. В 1990–2000-е высказывалось мнение, что назарбаевский род Шапрашты, мол, «захватил всю власть». Но род никогда не был монолитом: кто-то был за Назарбаева, кто-то против, да и «большая семья» первого президента, в целом ориентированная на своего лидера, периодически конкурировала и воевала друг с другом. Война между ними по ожесточению порой напоминала гражданскую».

Все против всех

Чтобы понять, почему идёт война, надо сначала понять цель этих объединений – почему казахи и сегодня объединены в свои роды и кланы?

Начнём с того, что вот эти рода и кланы- это реальные деятельные организации, поскольку имеют своих глав и дисциплинированных членов, не жалеющих сил для осуществления общих для клана целей. Причём, главы родов и кланов не избираются – они становятся главами по казахскому критерию их знатности – как Михаил Романов стал русским царём благодаря тому, что был самым близким потомком Рюрика. Такой выбор главы исключает ссоры внутри кланов, сохраняют его единство.

А детали выборов такие. Каждый казах обязан знать не менее 7 поколений своих предков, Назарбаев, к примеру, знал 12 поколений, хорошо мне знакомый во времена СССР секретарь райкома Ермаковского района – торе, чингизид – знал все 28 поколений своих предков, считая от Джучи, старшего сына Чингиз-хана.

Это знание, во-первых, даёт казаху знание того, сколько в его роду было ханов, батыров, баев, мулл и прочей архаичной знати, - даёт возможность знать, обязан ли он после смерти старого главы рода возглавить род, или его минует чаша сия. (Быть главой клана - это не привилегия, а обязанность, главы кланов не занимают каких-то броских должностей, в моём Ермаке глава местного клана занимал должность всего лишь секретаря парткома Ермаковской ГРЭС).

Во-вторых, знание предков требуется, к примеру, для такого случая. Предположим, два ранее незнакомых казаха, встретившись и выяснив, что они из одного жуза, одного племени и одного рода или клана, начинают перебирать своих предков и вполне могут найти общих предков, и выяснив, что они родственники, установить степень родства. И тогда, скажем, десятиюродный дядя обязан будет всячески помогать своему десятиюродному племяннику, а тот слушаться и почитать дядю.

А теперь о цели родового и племенного объединения.

Как я понял (хотя и поздно), у этих объединений цель как бы благородная – благосостояние рода, но видят роды и их главы единственный способ достижения этой цели – занять все возможные руководящие должности. Но занять их не для того, чтобы на этих должностях сделать народ богатым и счастливым, а для того, чтобы лично стать богатым и кичиться богатством перед всеми остальными. Не буду тыкать пальцем только в казахов, в этом казахи ничем не отличаются от евреев и русских интеллигентов - нахапав денег и эти «интеллектуалы» тратят их только на то, чтобы кичиться перед другими своими дворцами и яхтами. А работать за них обязан кто-то другой.

Тут Милосердов прав – захватив власть, правящие казахи сами экономикой не управляют – слишком для этого тупые - они её всю передали англичанам, и не только им. Государственные деятели Казахстана, - это чистые паразиты во главе с Назарбаевым.

Так вот, для занятия руководящих должностей казахами, скажем, данного клана, надо сместить с этих должностей казахов других кланов, и для этого всегда всё годилось – и несправедливые увольнения, и доносы, и провокации. Отсюда и постоянные войны между кланами, родами и племенами. Павда, если ты не член клана, то этой войны просто не увидишь, как не видел её я.

И, главное, роды и кланы всегда дрались и дерутся за кормушки для своих родственников, а не за счастье всего народа Казахстана. Надо понять, что этим родам и кланам на остальной народ – народ остальных родов Казахстана - плевать.

В СССР у казахских кланов были проблемы – таких должностей, на которых можно было только жрать и не работать, типа академиков и прочих болтунов, было мало, а от остальных начальников требовали выполнять план. Но чтобы выполнять план, в подчинённых нужны специалисты, а не родственники, иначе и тебя, и твоих родственников выкинут с любых должностей. Но несмотря на это, воевать за должности надо было и в СССР – положение глав кланов обязывало продвигать свой род вверх. Многие кланы оказывались в патовой ситуации. Поэтому, как мне пояснял в то время один руководящий колхозом казах, в СССР главы кланов действовали осторожно и радовались, если в их районе на ответственных должностях были русские или немцы, или евреи, - это давало главам кленов возможность оправдаться перед членами клана – типа «что мы можем сделать, если там сидит русский, не знающий родства, и не даёт нам продвигать вверх наших тупых родственников?».

А вот после развала СССР, когда все должности превратились только в кормушки, когда власти в Казахстане передали все предприятия иностранцам, оставив себе только воровство, наступил самый жестокий период межклановых и межплеменных войн, который длится до сих пор.

Москва сдалась

И никто казахов не организовывал – они сами организовались в эти свои структуры. Что касается дисциплины: ввиду множества смешанных браков и продвижения в образ мыслей казахов европейских идей, думаю, что клановая дисциплина уже не такая, как раньше. Но тем не менее!

Вот пример, когда после 1991 года власть в Казахстане перешла к национальным дебилам, не способным ни на какое созидание, им (как и в других республиках) потребовалось обозначать свою полезность. Но в дебильных мозгах не было никаких идей, кроме национального языка, переименования населённых пунктов и разрушения памятников. Вот и к нам, в город Ермак приехали два автобуса с алма-атинскими национальными дебилами для созыва местных казахов на митинг с требованием переименовать город Ермак и разрушить в городе памятник Ермаку. Но на митинг не явился ни один местный казах, даже просто любопытный, в результате, митинг этих двух десятков дебилов был не о разрушении памятника, а о том, какие суки эти местные казахи. А мне потом знакомый казах, объясняя национальную ситуацию, сказал, что если бы старики потребовали прийти, то на митинге были бы все казахи района, но старики сказал: «Эти твари приедут и уедут, а нам с русскими жить!».

Тут надо понять, что если у европейцев какие-либо действия определяет только его воля, то у казахов – во многом воля руководителей кланов и уважаемых стариков. А казаху не подчиниться клану очень тяжело, иначе он станет, как еврей-антисемит – для антисемитов такой еврей всё равно останется евреем, а для евреев быть евреем перестанет.

Таким образом, когда вы видите толпы казахов, то понимайте, кто их вывел на улицу. Когда вы видите, что полиция отступает перед этими толпами, то надо понимать, что и полиция набрана из казахов этого же клана, и ей тоже «старики сказали».

И когда вместо использования 250 тысячных силовых структур Казахстана, власти Казахстана слёзно просят прислать наёмников из других государств, то надо понимать, что, к примеру, трудно дать команду войскам, в которой служат и представители Старшего жуза, атаковать столицу Старшего жуза - Алма-Ату.

В первый раз мы увидели похожие события в 1986 году. К этому времени власть в Казахстане прочно занимал Старший жуз, Первым секретарём Компартии Казахстана уже 25 лет был Д. Кунаев, очень знатный представитель племени Ысты, входящего в Старший жуз. В те времена о Кунаеве мне говорил один знающий казах, что если бы не советская власть, то казахи бы «подняли Кунаева на белой кошме» - выбрали бы ханом Большой орды. Но Кунаев переполнил управление Казахстана членами Старшего жуза и своими родственниками (даже Президентом Академии наук был его брат), и в 1986 году Москва решила прекратить этот разгул непотизма. В результате Первым секретарём Компартии Казахстана избрали русского Колбина, что и вывело типа «студентов», а на самом деле казахов Старшего жуза на силовые протесты – Старший жуз не хотел упускать власть во всём Казахстане.

А Колбин ситуацией так и не овладел и в Алма-Ате продержался не долго из-за саботажа местных казахов, посему через три года Москва сдалась и назначила Первым секретарём снова казаха Назарбаева – представителя племени Шапрашты, тоже входящего в Старший жуз.

Ну, а после развала СССР, Назарбаев возглавил Казахстан, как президент.

Власть Назарбаева

Но проблема была в том, что, во-первых, племя Назарбаева – Шапрашты - не велико – чуть более 5% от численности казахов всего Старшего жуза, скажем представители племени Дулат в Старшем жуже составляют почти 40%.

Во-вторых, все хлебные места в управлении Казахстана уже обсидели ставленники Кунаева, и разместить на этих местах своих родственников, Назарбаеву было не просто.

Такой пример. В средине 90-х Министерство внешнеэкономических связей Казахстана лишило наш государственный(!) завод лицензии на торговлю нашим сплавом за границу, а Казахстане у нас потребителей не было, то есть твари нагло разоряли государственный завод, чтобы продать его иностранцам. Я добился присутствия на совещании у Назарбаева, высказал ему претензии, он при мне на этом совещании приказал министру внешнеэкономических связей немедленно выдать лицензию. После окончания совещания я подошёл к министру, чтобы узнать, когда мне получить соответствующий документ, а он мне спокойно сказал, что чихать хотел на президента и лицензию заводу не выдаст. И не выдал! И никакие жалобы не помогли. Во всяком случае, меня не удивило, когда Назарбаев перевёл столицу в Целиноград – его племя Шапрашты просто откочевало от удушающего давления остальных племён Старшего жуза на север - на территорию Среднего жуза, который характерен был очень слабым союзом своих племён.

Ну и, понятное дело, под руководством Назарбаева все три жуза сначала навалились на русских, выбив их из всех государственных руководящих должностей, да и вообще выбивая из Казахстана. Заняли места русских в государственном управлении (до 1994 года премьер был С. Терещенко и), но остановиться уже не было возможности, поскольку алчущие родственники подпирали, требуя и для себя «места под солнцем». И за русскими пришла пора оттеснять от кормушек представителей Среднего и Младшего жуза.

Скажем, в связи с настоящими событиями увидел комментарии двух удравших за границу бывших государственных деятелей, павших в борьбе с Назарбаевым, – бывшего премьером Кажегельдина и банкира Аблязова, которые по своей биографии в те времена соответствовали своим должностям (не юристы ине кагэбисты). Мало этого они были осуждены в Казахстане за коррупцию. Это немного смешно, поскольку, по общему мнению, главным коррупционером Казахстана является Назарбаев и его семья. Так вот, Кажегельдин выходец из Среднего жуза, а Аблязов вообще не член ни одного жуза, он сеит-қожа - потомок рода пророка Магомета. Но не помогло ему это родство с Магометом в боях племён Казахстана за кормушки.

И на сегодня, как констатирует помянутый главный редактор биографической энциклопедии Ашимбаев, половина всех государственных кормушек в Казахстане занята представителями Старшего жуза, если учесть его численность, чуть превышающую четверть всех казахов, то казахи Старшего жуза кормятся в два раза лучше остальных – исходя из их пропорции в составе населения, их на управленческих должностях вдвое больше, чем всех остальных казахов. Вот такие в Старшем жузе управленческие таланты!

Но в среднем и казахи Старшего жуза не рекордсмены, поскольку каждый десятый, чавкающий у государственного корыта Казахстана, - это назарбаевец - представитель племени Шапрашты, и это при том, что само это племя от численности всех казахов составляет 1,5%, а среди 12 племён Старшего жуза, повторю, Шапрашты составляют чуть более 5%, то есть представительство племени Шапрашты у кормушек в 4 раза больше, чем у остальных племён Старшего жуза.

Интересно, давая интервью, помянутые Кожегельдин и Аблязов охарактеризовали нынешнего президента Токаева с прямо противоположной стороны – Кожегельдин считает его чем-то самостоятельным, способным принимать свои решения, а Аблязов считает Токаева пустым местом, ширмой для Назарбаева и его клана. Токаев из племени Жалайыры Старшего жуза, то есть, казалось бы, Назарбаев начал делиться должностями со своим жузом, но то, что наиболее жестокие бои шли именно в Старшем жузе, говорит о том, что Аблязов, похоже, более прав.

Несбыточная необходимость

Теперь об отсутствующих вождях восставших.

Ведь если понять, чего протестующие или восставшие хотят, то им вожди и не нужны – им не требуется стать главой Казахстана, чтобы работать на его благо, – даже лица, возглавляющие кланы, не знают, как это делать и зачем оно им надо - это самое «благо Казахстана». Главам кланов Младшего жуза надо чтобы Старший жуз потеснился и отдал им их долю «вкусных» должностей мэров, прокуроров, судей, начальников полиции и т.д. А главам кланов Старшего жуза надо, чтобы племя Шапрашты потеснилось! И простым протестующим из этих жузов тоже надо только это – заняв такие руководящие должности, члены твоего клана и тебя пристроят у корыта.

Теперь о технике организации восстания. Ведь не было проблем в том, чтобы главы кланов или старики не спеша общались с главами других кланов своего племени и жуза и за достарханом сетовали, что «назарбаевская семья в конец обнаглела», что «с этим надо кончать», и думали, как это окончить, когда законы не действуют, никакими выборами ничего не добьёшься. И волей-неволей заинтересованные руководители клановы приходили к мысли, что без как бы народного выступления тут не обойтись, но выступление не должно сразу указывать на цель – на прорыв к корыту. Договорились, что такое выступление надо провести совместно в начале января под каким-то посторонним соусом, типа подорожания чего-то. (Интересно, что посольство США в Казахстане, предупредило граждан США в Казахстане, что с начала года ожидается смута).

Вмешался тут Запад или нет, но и без него слишком много было лиц, заинтересованных в государственных кормушках, и по этой причине поддерживающих протест. Но повторю, никому там даже из этих протестующих Казахстан не нужен! Ни подстрекателям, ни исполнителям. Только украсть!

Проблема налицо, но что делать?

Чтобы создать из Казахстана государство для всех его граждан, технически надо, во-первых, чтобы его возглавили люди, не имеющие в Казахстане родственников. Было время, когда авторитетные казахи это понимали. Скажем, в 1954 году, казахи избрали Первым секретарём Компартии Казахстана украинца П.К. Пономаренко, чего даже Хрущёв не ожидал, потом главой Казахстана был избран Брежнев, за ним Яковлев и Беляев, и только в 1962 году в ЦК КПСС с чего-то решили, что в Казахстане уже взрастили интернациональные кадры, и назначили хозяином Кунаева. Ну он и возродил национальные традиции, снова развалив народ на 170 родов.

Чтобы создать из Казахстана государство для всех его граждан, казахов сначала надо объединить не на почве обворовывания государства, а на почве служения ему. Убеждать, что патриот Казахстана не тот, кто украл и удрал, а тот, кто прославил Казахстан своим умом и трудом. Но для этого надо, чтобы возглавили Казахстан прославляющие Казахстан умом и трудом люди. Такие люди в Казахстане наверняка есть, да кому они там, как и в России, нужны? Казахам для создания государства нужен свой Иван Грозный или свой Иосиф Сталин, или хотя бы свой Лев Мехлис. Но в своей тупости массовое население Казахстана, как и население России, видит только деньги, деньги, деньги! Много и немедленно!

Так, что возрождение Казахстана - несбыточная надежда!

***

Итак, что в сухом «остатке»?

Вполне возможно, что этот казахский бунт - это и происки Запада с целью (как и на Украине) поссорить казахов с Россией и собственно с русскими. Может быть. После посылки в Казахстан карателей из России, положение русских в Казахстане, лучше не станет.

Но надо учитывать, что рядовые бойцы и командиры восставших дрались не за Запад, а за место у кормушек для своего племени и рода. И для подобных дел казахи прекрасно организованы.

Кстати, к вопросу дебильности казахской «элиты», собранной Назарбаевым. Ведь как шедевр идиотизма выглядело и выглядит назначение Назарбаева лидером нации.

Вот нация взбунтовалась, а где ты, лидер, елбасы твою мать! Ау!! Всё это «елбасы», навешенное на Назарбаева, выглядит предельным идиотизмом, поскольку Назарбаев всегда был всего лишь лидером только своего племени, да и то – не всего. Был лидером максимум 1,5% казахов, ну а сегодня, когда он молчит в такой тяжёлые для нации момент, то Назарбаев и не человек, а всего лишь очередное грязное пятно в истории Казахстана.