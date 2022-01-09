Павел Бвлевский: Расследование на месте проявляет главных бенефициаров смуты

Расследование российскими военными на месте смуты в Казахстане, выявление виновников и заказчиков − не домыслы диванных аналитиков и туповатых кремлёвских чиновников. Сценарий, выгодный президенту страны К.-Ж. Токаеву, вышел из-под контроля, разгорающуюся революцию душат иностранные олигархи.

Аналитики ДНР отметили подозрительную стремительность развития успеха протестующими гражданами в Казахстане: всего за пару дней они взяли штурмом резиденцию Президента, многие местные органы власти, акиматы. В Донбассе на такую подготовку ушли месяцы после победы «майдана» в Киеве.

Тотчас Президент Казахстана К.-Ж. Токаев понизил цены на сжиженный газ, отставил прежнее правительство и силовиков, антиконституционно сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности. Но хитрый сценарий провокации был сломан: протест не «выключился», стал перерастать в революцию, трудящиеся потребовали возвращения власти и богатств трудящимся.

Тотчас начались массовые грабежи, погромы и изнасилования, а Токаев запросил помощи извне. Провокаторы, действующие в его интересах вместе с обычными погромщиками и мародёрами, стали представлять протест трудящихся как «вмешательство извне» «бандитов» и «террористов».

Однако были опубликованы данные о подлинных иностранных хозяевах богатств Казахстана: ими оказались российские олигархи, а ещё больше из США и транснациональные. Пешкой их провокаторов и оказался президент Токаев. У российских военных в составе частей ОДКБ может складываться подозрение, что их используют там не «миротворцами», а как ЧОП для охраны чужих активов.

Российские солдаты и офицеры помнят: все три сына Сталина (включая приёмного) − фронтовики, были ранены, а старший Яков погиб. Дочек Путина среди медсестёр в Казахстане не замечено; нынешняя «золотая молодёжь» обитает в Оксфордах-Кембриджах, руководит банками и прожигает жизнь в ночных клубах.

У наших военных, направленных в Казахстан, в России остались родители, братья и сёстры, жёны и дети, друзья, у которых слишком похожие тяготы и проблемы. «Надень каску, погибай за Дерипаску» − не лучшая мотивация для российских солдат и офицеров, которым приходится самим на месте отличать провокаторов, бандитов и погромщиков от трудящихся, доведённых до отчаяния олигархической властью.