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Московский листок

Военные: Токаев -- иноагент-провокатор?

Опубликовано 09.01.2022 в разделе комментариев 1

#социалза #форуммск #казахстан #назарбаев #жанаозен

Павел Бвлевский: Расследование на месте проявляет главных бенефициаров смуты

 

Расследование российскими военными на месте смуты в Казахстане, выявление виновников и заказчиков − не домыслы диванных аналитиков и туповатых кремлёвских чиновников. Сценарий, выгодный президенту страны К.-Ж. Токаеву, вышел из-под контроля, разгорающуюся революцию душат иностранные олигархи.

 

Аналитики ДНР отметили подозрительную стремительность развития успеха протестующими гражданами в Казахстане: всего за пару дней они взяли штурмом резиденцию Президента, многие местные органы власти, акиматы. В Донбассе на такую подготовку ушли месяцы после победы «майдана» в Киеве.

 

Тотчас Президент Казахстана К.-Ж. Токаев понизил цены на сжиженный газ, отставил прежнее правительство и силовиков, антиконституционно сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности. Но хитрый сценарий провокации был сломан: протест не «выключился», стал перерастать в революцию, трудящиеся потребовали возвращения власти и богатств трудящимся.

 

Тотчас начались массовые грабежи, погромы и изнасилования, а Токаев запросил помощи извне. Провокаторы, действующие в его интересах вместе с обычными погромщиками и мародёрами, стали представлять протест трудящихся как «вмешательство извне» «бандитов» и «террористов».

 

Однако были опубликованы данные о подлинных иностранных хозяевах богатств Казахстана: ими оказались российские олигархи, а ещё больше из США и транснациональные. Пешкой их провокаторов и оказался президент Токаев. У российских военных в составе частей ОДКБ может складываться подозрение, что их используют там не «миротворцами», а как ЧОП для охраны чужих активов.

 

Российские солдаты и офицеры помнят: все три сына Сталина (включая приёмного) − фронтовики, были ранены, а старший Яков погиб. Дочек Путина среди медсестёр в Казахстане не замечено; нынешняя «золотая молодёжь» обитает в Оксфордах-Кембриджах, руководит банками и прожигает жизнь в ночных клубах.

 

У наших военных, направленных в Казахстан, в России остались родители, братья и сёстры, жёны и дети, друзья, у которых слишком похожие тяготы и проблемы. «Надень каску, погибай за Дерипаску» − не лучшая мотивация для российских солдат и офицеров, которым приходится самим на месте отличать провокаторов, бандитов и погромщиков от трудящихся, доведённых до отчаяния олигархической властью.



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Всего комментариев к статье: 1
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Весь вечер
на манеже! написал 09.01.2022 00:22
Главред нового клоуна ангажировал
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