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Меморандум по вопросу опасности эпидемии нового штамма коронавируса

Опубликовано 09.01.2022 автором Александр Краснов в разделе комментариев 0

медицина эпидемия вирус
Меморандум по вопросу опасности эпидемии нового штамма коронавируса

В условиях реальной политической диктатуры жанр меморандума является одним из немногих, доступных оппозиции.

Для начала необходимо констатировать факт полной потери обратной связи нынешней власти с населением, как следствие переподчинения судебной и представительной властей исполнительной ветви, ликвидации местного самоуправления и независимой прессы.

Поэтому вызов эпидемии вируса через два года оказался проигран властями, и смертность вместе с избыточной смертностью, рекордные в мире, тому неопровержимое доказательство.

Велика вероятность, что новые штаммы вируса окажутся ещё опаснее и в ближайшее время негативное развитие событий станет неизбежным.

Очевидно, что неэффективность диктатуры в решении важных управленческих задач крайне низка, и оппозиция обязана указать обществу на опасность существующей политической схемы для жизни и здоровья нации.

Все доказательства этого неоднократно и широко обсуждались, сейчас необходимо только указать на чрезвычайную опасность ситуации.

К сожалению, надежды на понимание со стороны властей нет, но промолчать оппозиция права не имеет.



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