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Московский листок

Путина бросили одного в церкви

Опубликовано 09.01.2022 в разделе комментариев 0

путин революция народ
Путина бросили одного в церкви

Рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево, на котором присутствовал Владимир Путин, прошло без прихожан из соображений эпидемиологической безопасности. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в эфире радио "Говорит Москва". 

По словам представителя Кремля, число присутствующих на службе пришлось сократить из-за продолжающейся пандемии коронавируса. 

***

Новая мода - поп с гармошкой! 

Я уже не говорю про персональную охрану, которая должна быть рядом с первым лицом даже в сортире, но есть еще протокол - первое лицо никогда и нигде не появляется в одиночестве. 

Да и сам президент прекрасно должен понимать, что появление в одиночестве для него - очень большой риск. Церковь - одно из самых удобных мест для покушения. 

Но почему-то протоколом пренебрегли, хотя события в Казахстане должны были, наоборот, напрячь. И вывод один - почему-то Путин стал намного менее ценен, не охраняют. Или это не совсем Путин, и можно не "париться" с протоколом... 

А.Б.

 



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