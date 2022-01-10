Открытое обращение о недопустимости вынесения коньюктурных судебных актов в отношении политических активистов

Судейскому корпусу Российской Федерации

от Комитета Хакасского республиканского отделения Объединённой компартии (ХРО ОКП)

Уважаемый суд!

Обращаюсь к вам, так, как это принято делать в судебном заседании не из пустой формальности, судейский корпус в самом деле уважаем хотя бы за свои профессиональные качества, не зря же бытует мнение, что самый лучший юрист это судья. Судья легко разберётся в хитросплетениях законов, там, где спасует лучший адвокат, не говоря уже о стороне обвинения. А юрист отличается от обычного гражданина большей дисциплинированностью и умением мыслить категориями. Не зря же в нашей стране и действующий и предыдущий президенты имеют юридическое образование.

Суд и Закон слова-синонимы, не зря же судебное решение имеет силу закона и обязательно к исполнению на всей территории страны.

Тем более горько констатировать, что 7 января 2022 г. судьёй Басманного районного суда г.Москвы было вынесено решение о суточном аресте по ст. 19.3 КоАП РФ в отношении нашего товарища Елены Сидоренковой, а Александр Зимбовский по той же статье получил 15 суток ареста.

Не возьмусь комментировать решение, не знакомясь с материалами дела, но, со слов наших товарищей, они 6 января мирно пикетировали у посольства Республики Казахстан с лозунгами солидарности с рабочими Казахстана.

Не успели активисты РКРП Вершинский и Николаев зачитать резолюцию для её дальнейшей передачи в казахское посольство, как полиция стремительно ворвалась в ряды активистов — волочила людей по земле, била пожилых людей по ногам, ветерана рабочего движения Наталию Глаголеву повалили в снег, корреспондентов отшвыривали.

При этом представители власти во-первых, не представились, во-вторых не пояснили собравшимся, в чём, по мнению полиции, заключается нарушение закона, якобы допущенное пикетчиками.

Даже если у суда нет оснований не доверять протоколу задержания, то процедура явно была нарушена.

Тем не менее, наши товарищи были признаны виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и получили максимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьёй КоАП РФ.

Во все времена, при любой, самой экстремальной ситуации, людей ценили за их профессионализм, за умение работать бескорыстно и добросовестно.

Настоящих профессионалов никогда не торопились записывать во враги. Так в Рабоче- Крестьянской Красной Армии служили (и очень хорошо, добиваясь заслуженного признания у руководства Страны Советов) царские военачальники дворянского происхождения. Есть исследования историков, показавшие, что дворяне составляли костяк РККА.

Так и к судьям, показавшим себя настоящими профессионалами, отношение у народа всегда будет оставаться уважительным, не смотря на то, нравятся или нет вынесенные ими решения, главное, чтобы они были законными и обоснованными.

И это правильно, закон нужно уважать, иначе на чём ещё удержится государство от сползания в яму массовых беспорядков. Яркий пример мы наблюдаем сейчас в соседней Республике Казахстан, где как раз наиболее характерно Закон регулярно подминался под личные интересы властьимущих.

К примеру, власти РК с согласия судейского корпуса Казахстана отметились преследованиями профсоюзных активистов, созданием незаконных профсоюзов, разжиганием социальной розни, уголовным преследованием тех, кто пытался этому воспрепятствовать, пытками, убийствами — более 10 последних лет власти утюжили народ Казахстана. Рабочие потоком проходили через тюремные камеры, и камеры отнюдь, не правовых образцов, но полных пыток и истязаний. Правозащитник Вадим Курамшин (осуждённый ещё в 2012-м за защиту рабочих) написал об этом книгу «На пути к прозрению» об условиях содержания тысяч заключённых в тюрьмах Казахстана, о жестоком обращении с ними (через которые ему также довелось пройти).

Как итог многолетнего отсутствия уважения к Закону Казахстан и постигла та беда, которую мы сейчас наблюдаем.

Наблюдаем пока со стороны, в качестве зрителей, но уже сейчас должны сделать выводы, что не нужно делать, чтобы и с нашей страной не случилось ничего подобного.

Первый секретарь Хакасского республиканского отделения Объединённой компартии

Чернышев Э.В.